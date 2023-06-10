Самый маленький и самый быстрый кроссовер Volvo представили официально (фото) — Finance.ua
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Самый маленький и самый быстрый кроссовер Volvo представили официально (фото)

Фондовый рынок
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Самый маленький и самый быстрый кроссовер Volvo представили официально (фото)
Самый маленький и самый быстрый кроссовер Volvo представили официально (фото)
Шведская марка Volvo провела официальную презентацию нового электрического кроссовера с индексом EX30. Новинка стала самой компактной моделью в линейке бренда за ее историю, но при этом самой быстрой.
Несмотря на свои небольшие размеры и, соответственно, невысокую цену, новинка «Вольво» является самым быстрым автомобилем среди когда-либо выпускавшихся компанией. С места до 100 километров в час EX30 способен разгоняться всего за 3,6 секунды.
Длина модели составила 4233 мм, а размер ее колесной базы составил 2650 мм. Таким образом, EX30 на 203 мм короче XC40, но на расстоянии между осями уступает старшему «паркетнику» всего 52 мм.
В начальном варианте исполнения можно рассчитывать на наличие новинки только одного электромотора, установленного сзади. Его мощность составит 272 лошадиные силы, а на разгон от 0 до 100 километров в час уйдет 5,7 секунды.
В самой дорогой версии кроссовер получит два электрических двигателя с суммарной отдачей в 428 лошадиных сил. Именно такие машины смогут тратить на разгон с места до 100 км/ч 3,6 секунды. Их привод — только полный.
Что касается показателя дальнобойности, то он будет зависеть от выбора батареи. В стартовой комплектации EX30 получит блок из бюджетных железо-фосфатных литиевых аккумуляторов емкостью 49 кВт/ч, тогда как в других будут предложены блоки из никель-марганец-кобальтовых элементов на 64 кВт/ч.
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По материалам:
mmr.ua
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