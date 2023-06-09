Самый крупный рубин, когда-либо попадавший на аукцион, продали за рекордные 34,8 млн долларов — Finance.ua

Самый крупный рубин, когда-либо попадавший на аукцион, продали за рекордные 34,8 млн долларов Сегодня 18:15 — Фондовый рынок

Самый крупный рубин, когда-либо попадавший на аукцион, продали за рекордные 34,8 млн долларов, Фото: AP

Самый крупный рубин, когда-либо попадавший на аукцион, продали за рекордные 34,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s.

Об этом сообщает CNN.

Рубин весит 55,22 карата. В июне камень ушел с молотка в Нью-Йорке менее чем через год после того, как канадская фирма Fura Gems обнаружила его на одной из шахт компании в Мозамбике.

В преддверии продажи Sotheby’s описал драгоценность как «чрезвычайно редкий» и «самый ценный и самый важный» рубин, когда-либо появлявшийся на рынке. На официальном языке Мозамбика — португальском — он получил название Estrela de Fura, то есть «Звезда Фуры».

Хотя в рекордных продажах драгоценных камней преобладают бриллианты, в частности цветные, рубины также считаются одними из самых редких и ценных драгоценных камней в мире, отмечает CNN.

Предыдущий аукционный рекорд для рубина был установлен рубином «Восход солнца», найденным в Мьянме, весом 25,59 карата. В 2015 году в Женеве в Швейцарии он был продан за 30,3 миллиона долларов.

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