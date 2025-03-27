Самый громкий арест за последние годы: в чем обвиняют российского миллиардера — Finance.ua

Самый громкий арест за последние годы: в чем обвиняют российского миллиардера Сегодня 16:45

Московский суд заключил под стражу на два месяца российского миллиардера Вадима Мошковича. Это самый громкий арест за многие годы в отношении крупного бизнесмена в россии.

Об этом сообщает Reuters.

Он предстал перед судом в стеклянной клетке Мещанского суда москвы, закованный в наручники, держа в руках книгу Дэвида Иглмена «Мозг» и бутылку воды.

Судебные документы показали, что Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, и ему может грозить до 10 лет тюрьмы в случае признания его виновным. Мошкович не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Шок российских бизнесменов

Состояние основателя компании «Русагро» Forbes оценивает в 2,7 млрд долларов.

Арест Мошковича, который начинал с продажи компьютеров в хаосе постсоветской россии, а затем создал один из самых мощных сельскохозяйственных холдингов в стране, вызвал шок среди российской деловой элиты.

Это самый громкий арест российского бизнесмена с момента ареста основателя судоходной и логистической группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в 2018 году и домашнего ареста акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2014 году.

По данным Московской фондовой биржи, рыночная капитализация «Русагро», ведущего российского производителя сахара, свинины, масла и жиров, спустя два дня упала на треть на фоне этой новости.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и антикоррупционной полиции провели обыски в офисах компаний в москве и других городах, а также в домах топ-менеджеров и изъяли файлы, телефоны и серверы.

Причины ареста пока неясны, хотя ведущие российские СМИ отмечают, что он был вовлечен в продолжительный юридический конфликт с учредителями крупного поставщика растительных масел и жиров, активы которого в 2018 году выкупила компания «Русагро».

Евросоюз ввел санкции против Мошковича в 2022 году после того, как он посетил встречу бизнесменов с президентом путиным в день вторжения россии в Украину. ЕС заявил, что у него были российский и кипрский паспорта.

После введения санкций Мошкович ушел с поста главы «Русагро» в 2022 году и сократил свою долю ниже 50%. «Русагро», не находящаяся под западными санкциями, является единственной крупной российской сельскохозяйственной компанией, акции которой котируются на бирже.

«Русагро» сменило место регистрации с Кипра на россию после решения российского суда по делу, возбужденному Министерством сельского хозяйства против кипрской материнской компании «Русагро».

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