Samsung раскрыла даты выхода One UI 7 для флагманов — Finance.ua

Samsung раскрыла даты выхода One UI 7 для флагманов 31.03.2025, 00:26 — Технологии&Авто

Samsung раскрыла даты выхода One UI 7 для флагманов

Samsung официально подтвердила график выхода обновления One UI 7 на базе Android 15 для своих устройств.

Первыми новую версию прошивки получат владельцы Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra уже 10 апреля. Через четыре дня, 14 апреля, обновление дойдет до Galaxy S23 серии и Galaxy Tab S10, а к 21 апреля очередь дойдет до Galaxy Tab S8 и Tab S9 серии. Для более старых моделей, включая Galaxy S23 FE и S22 серию, компания пока указывает лишь приблизительные сроки в ближайшие недели.

Обновление One UI 7 принесет несколько заметных изменений, включая новую Now Bar на экране блокировки, которая будет отображать текущие активности вроде воспроизведения музыки или работы таймеров. Также Samsung доработала профессиональный режим в приложении камеры и добавила ряд улучшенных AI функций. Как обычно, полный процесс распространения обновления займет несколько дней после объявленных дат.

Интересно, что график выхода обновления может незначительно разниться в разных регионах, но чешский сайт Samsung предоставил наиболее подробную информацию на данный момент. Владельцам поддерживаемых устройств остается лишь дождаться своей очереди и подготовиться к обновлению, которое обещает сделать работу с гаджетами Samsung еще удобнее. Особенно повезло тем, кто использует флагманские модели текущего поколения — они смогут первыми оценить все новшества One UI 7.

iTechua По материалам:

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