Самый дорогой гостиничный номер в мире стоимостью £80 тыс. за ночь (фото, видео) — Finance.ua
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Самый дорогой гостиничный номер в мире стоимостью £80 тыс. за ночь (фото, видео)

Мир
80
Самый дорогой гостиничный номер в мире стоимостью £80 тыс. за ночь (фото, видео)
Самый дорогой гостиничный номер в мире стоимостью £80 тыс. за ночь (фото, видео)
Atlantis the Royal Dubai открылся в январе 2023 года и занял первое место среди самых дорогих гостиничных номеров в мире, потеснив номер Palms Casino Resort стоимостью 60 000 фунтов стерлингов.
Об этом пишет express.co.uk.
Самый дорогой отель в мире имеет 20 номеров и стоит 80 000 фунтов стерлингов за ночь. Видео смотрите по ссылке.
Люкс имеет четыре спальни, гостиную, столовую, кухню, бар и игровую зону, офис на двух этажах, а также огромную террасу с пейзажным бассейном.
Номер расположен на 18-м и 19-м этажах здания, откуда открывается вид на такие достопримечательности, как Бурдж-Халифа, Айн-Дубай и Персидский залив.
Самый дорогой гостиничный номер в мире стоимостью £80 тыс. за ночь (фото, видео)
«Мы хотели, чтобы что-то было очень элегантным, очень величественным, очень богатым; то, что универсально, — сказал Тимоти Келли, президент Atlantis, Architectural Digest. — Мы надеялись, что гости смогут прийти и будут чувствовать себя как дома».

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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