Самый дорогой дом Британии: особняк выставлен на продажу за 250 миллионов фунтов (фото) — Finance.ua

Самый дорогой дом Британии: особняк выставлен на продажу за 250 миллионов фунтов (фото) Сегодня 18:00 — Недвижимость

Огромный особняк в центре Лондона выставили на продажу за 250 миллионов фунтов стерлингов после того, как истек срок кредита, обеспеченного его владельцами из Саудовской Аравии.

Об этом пишет lbc.co.uk.

Он был построен в 1818 году, сейчас принадлежит приемщикам и станет самым дорогим имуществом Великобритании.

Расположенный в центре лондонского Риджентс-парка исторический дом с 40 спальнями был построен Джеймсом Бертоном, но с 1980-х годов принадлежит саудовцам.

Особняк площадью 29 000 квадратных футов предлагает огромную столовую, библиотеку, теннисный корт, восемь гаражей, сауну и роскошные лифты.

Одним из владельцев недвижимости был принц Абдалла бин Халид Султан аль-Сауд, являющийся представителем своей страны в ООН в Вене.

Лондонский университет также владел недвижимостью в прошлом.

По данным специалистов по недвижимости Reach News, кредит в размере 160 миллионов фунтов стерлингов под залог особняка не был погашен, то есть имущество попало к распорядителям.

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