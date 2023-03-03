Самый дорогой дом Британии: особняк выставлен на продажу за 250 миллионов фунтов (фото) — Finance.ua
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Самый дорогой дом Британии: особняк выставлен на продажу за 250 миллионов фунтов (фото)

Недвижимость
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Самый дорогой дом Британии: особняк выставлен на продажу за 250 миллионов фунтов (фото)
Огромный особняк в центре Лондона выставили на продажу за 250 миллионов фунтов стерлингов после того, как истек срок кредита, обеспеченного его владельцами из Саудовской Аравии.
Об этом пишет lbc.co.uk.
Он был построен в 1818 году, сейчас принадлежит приемщикам и станет самым дорогим имуществом Великобритании.
Расположенный в центре лондонского Риджентс-парка исторический дом с 40 спальнями был построен Джеймсом Бертоном, но с 1980-х годов принадлежит саудовцам.
Особняк площадью 29 000 квадратных футов предлагает огромную столовую, библиотеку, теннисный корт, восемь гаражей, сауну и роскошные лифты.
Одним из владельцев недвижимости был принц Абдалла бин Халид Султан аль-Сауд, являющийся представителем своей страны в ООН в Вене.
Лондонский университет также владел недвижимостью в прошлом.
По данным специалистов по недвижимости Reach News, кредит в размере 160 миллионов фунтов стерлингов под залог особняка не был погашен, то есть имущество попало к распорядителям.
Самый дорогой дом Британии: особняк выставлен на продажу за 250 миллионов фунтов (фото)
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По материалам:
Finance.ua
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