Самый дешевый смартфон-раскладушка по цене 400 дол. (фото) — Finance.ua

Самый дешевый смартфон-раскладушка по цене 400 дол. (фото) 11.04.2024, 00:20 — Мир

Самый дешевый смартфон-раскладушка по цене 400 дол. (фото)

Nubia от ZTE провела презентационное событие в Китае, чтобы представить свой первый смартфон-раскладушку под названием Nubia Flip. Этот смартфон был первоначально представлен на MWC 2024 и уже получил премию iF Design Awarf.

Что выделяет это устройство среди остальных раскладных телефонов, так это его стоимость. Вместо того чтобы ориентироваться на премиум-сегмент, ZTE дебютировала со смартфоном Nubia Flip в среднем сегменте, сделав его доступным для большего количества клиентов.

Характеристики

Nubia Flip имеет традиционный раскладной дизайн с толщиной 7,0 мм в разложенном состоянии и весом 209 грамм. Он имеет петлю из высокопрочной космической стали, способную выдержать более 200 000 раз открывания и закрывания.

На задней панели имеется круглый дисплей, очерченный кольцом, которое служит островом камеры. Круглый дисплей имеет размер всего 1,43 дюйма и содержит AMOLED-панель 466×466 пикселей, которая обеспечивает легкий доступ к сообщениям и некоторым основным функциям смартфона.

На передней панели он имеет высокий 6,9-дюймовый складной AMOLED-дисплей FHD+ (2790×1188 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и отверстием в верхней части центра, содержащим переднюю камеру. Дисплей предлагает затемнение с ШИМ 2160 Гц и полный охват цветовой гаммы DCI-P3.

Телефон использует SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644. Этот процессор также есть в Moto Razr 40, который является еще одним смартфоном-раскладушкой среднего класса. В Китае телефон представлен в трех конфигурациях оперативной памяти и памяти: 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

Он оснащен аккумулятором на 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, которая, по утверждению бренда, может заполнить аккумулятор от 0 до 100% примерно за 73 минуты. Телефон также имеет доступ к технологии NFC.

Переходя к оптике, основная встроенная камера — это 50-мегапиксельный датчик высокой четкости, сопровождающийся 2-мегапиксельным датчиком глубины для портретных снимков. Телефон содержит 16-мегапиксельную переднюю камеру в отверстии, однако пользователи также могут использовать основную камеру для селфи и видеозвонков.

Система камеры поддерживает вычислительную фотографию с искусственным интеллектом и имеет всесторонне оптимизированную систему обработки изображений Neovion Taishan AI, которая может мгновенно производить быстрые съемки с помощью обнаружения движения искусственного интеллекта, уменьшения шума нейронной сети искусственного интеллекта и вычислений объединения изображений. Он также имеет специальный ночной режим съемки ночного неба.

Цены

Предварительная продажа Nubia Flip начата, официальный запуск запланирован на 16 апреля.

Цены на устройство следующие: 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти по цене 2999 юаней (~415 долларов США), 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти по цене 3299 юаней (~456 долларов США) и 12 ГБ оперативной памяти с 512 ГБ памяти по цене 3699 юаней (511 долларов США).)

Оно будет доступно в трех цветах: карамель, чай с молоком и таро.

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