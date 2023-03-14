Самый быстрый в мире дом на колесах выставлен на продажу (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый быстрый в мире дом на колесах выставлен на продажу (фото)

Технологии&Авто
77
Самый быстрый в мире дом на колесах выставлен на продажу (фото)
Дома на колесах, как правило — не быстрые транспортные средства. Их размеры, вес и предназначение не делают акцента на высокую скорость и динамику.
Самый быстрый в мире дом на колесах выставлен на продажу (фото)
Если вы из тех людей, которым нужен быстрый кемпер, то это такая возможность, поскольку самый быстрый автофургон класса А на солончаке Бонневиль продается в Энглвуде, штат Колорадо. Рекордная скорость этого дома на колесах GMC 1977 составляет почти 200 километров в час. Цена вопроса — 95 тысяч долларов.
Самый быстрый в мире дом на колесах выставлен на продажу (фото)
Чтобы достичь столь высокой скорости, дом на колесах оснащен двигателем Chevrolet V8 объемом 502 кубических дюйма (8,23 литра) с впрыском топлива и азота. Эта установка производит 700 лошадиных сил. Мощность передается через автоматическую трансмиссию Turbo-Hydramatic 425 на дифференциал ограниченного трения.
Самый быстрый в мире дом на колесах выставлен на продажу (фото)
Автофургон может передвигаться по дорогам общего пользования. Однако оригинальная кухня, ванная комната, кровать и другие удобства исчезли, чтобы снизить вес, чтобы получить более высокую максимальную скорость. Однако там есть пассажирское сиденье, каркас безопасности и топливный элемент. Индивидуальная кабина содержит алюминиевые приборные панели и специальную настройку приборов с регистратором данных. Система камер обеспечивает обзор автомобиля сбоку и сзади.
Модифицированный внешний вид имеет черную, белую и золотистую цветовую схему с большими наклейками на окнах. Для пробегов на максимальной скорости владелец может установить передний сплиттер и боковые пороги, чтобы улучшить аэродинамику автомобиля.
Этот дом на колесах установил рекорд скорости в августе 2016 года. Во время пробега в одну сторону он сумел разогнаться 122,156 миль в час, говорится на сайте проекта. Однако средняя скорость в двух направлениях — это та скорость, которая записана в книги рекордов.
По словам продавца, этот автофургон появился в таких изданиях как Autoweek, Popular Mechanics, Hot Rod, Auto Bild Germany и т.д.
Эти дома на колесах GMC сегодня можно коллекционировать, и этот уникален. Теоретически, покупатель, не заботящийся об установке рекордов скорости, может повторно установить такие функции, как ванная комната и кухня, обратно в эту установку. С этим большим V8 все еще будет много производительности, но с добавлением улучшенного удобства использования.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее

Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.