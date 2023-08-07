Самый быстрый релиз от Warner Bros: мировые кассовые сборы «Барби» превысили один миллиард долларов — Finance.ua

Самый быстрый релиз от Warner Bros: мировые кассовые сборы «Барби» превысили один миллиард долларов
Лента «Барби» от Греты Гервиг уже собрала в мировом прокате более $1 млрд, в том числе $459 млн в Северной Америке и $572 млн в других странах, пишет Variety.
Фильм «Барби» стал самым быстрым релизом от Warner Bros., который собрал $1 млрд. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» ранее удерживал этот рекорд — 19 дней.
Это лишь второй блокбастер в этом году и шестой с эпохи пандемии, превысивший $1 млрд долларов после «Человек-паук: Домой пути нет», «Топ Ган: Меверик», «Мир Юрского периода» и «Аватар: Путь Воды».
«Долгие очереди и повторные просмотры доказывают, что фильмы вернулись с большим размахом, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как далеко может зайти „Барби“ в реальном мире», — сообщили президент студии по внутреннему прокату Джефф Гольдштейн и Эндрю Криппс, президент по международному прокату.
Барби оставалась номером один в прокате в течение трех выходных подряд — и это несмотря на конкуренцию со стороны «Ракушек-ниндзя: Беспредел мутантов», «Мег 2» и «Оппенгеймер».
Mattel — один из крупнейших производителей игрушек в мире, оцениваемый в $7,5 млрд. Впереди не так много конкурентов — в частности, Hasbro (среди самых известных игр в которой Монополия) с капитализацией $8,9 млрд, и производитель конструкторов Lego, точная стоимость которого неизвестна, поскольку это частная компания.
Поделиться новостью