Самый быстрый релиз от Warner Bros: мировые кассовые сборы «Барби» превысили один миллиард долларов — Finance.ua

Самый быстрый релиз от Warner Bros: мировые кассовые сборы «Барби» превысили один миллиард долларов Сегодня 17:15 — Фондовый рынок

Самый быстрый релиз от Warner Bros: мировые кассовые сборы «Барби» превысили один миллиард долларов

$1 млрд, в том числе $459 млн в Северной Америке и $572 млн в других странах, пишет Лента «Барби» от Греты Гервиг уже собрала в мировом прокате болеев других странах, пишет Variety

Фильм «Барби» стал самым быстрым релизом от Warner Bros., который собрал $1 млрд. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» ранее удерживал этот рекорд — 19 дней.

Это лишь второй блокбастер в этом году и шестой с эпохи пандемии, превысивший $1 млрд долларов после «Человек-паук: Домой пути нет», «Топ Ган: Меверик», «Мир Юрского периода» и «Аватар: Путь Воды».

«Долгие очереди и повторные просмотры доказывают, что фильмы вернулись с большим размахом, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как далеко может зайти „Барби“ в реальном мире», — сообщили президент студии по внутреннему прокату Джефф Гольдштейн и Эндрю Криппс, президент по международному прокату.

Барби оставалась номером один в прокате в течение трех выходных подряд — и это несмотря на конкуренцию со стороны «Ракушек-ниндзя: Беспредел мутантов», «Мег 2» и «Оппенгеймер».

Mattel — один из крупнейших производителей игрушек в мире, оцениваемый в $7,5 млрд. Впереди не так много конкурентов — в частности, Hasbro (среди самых известных игр в которой Монополия) с капитализацией $8,9 млрд, и производитель конструкторов Lego, точная стоимость которого неизвестна, поскольку это частная компания.

Дзеркало Тижня По материалам:

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