Самый большой и самый дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото) — Finance.ua

Самый большой и самый дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото) Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Самый большой и самый дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото)

В американском штате Алабама стартовало производство Honda Pilot 2023. Четвертое поколение флагманского кроссовера японской марки поступит в продажу с начала 2023 года по цене от 40 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

Honda Pilot 2023 кардинально изменилась и построена на полностью новой платформе. Автомобиль немного подрос в размерах и стал самым большим кроссовером в истории марки.

Новая Honda Pilot вернулась к брутальному угловатому дизайну. У нее высокий капот, малые углы стоек крыши и огромная решетка радиатора. Также линейку пополнил вариант повышенной проходимости TrailSport с внедорожными шинами и пластиковым обвесом — именно такой кроссовер первым сошел с конвейера.

В салоне Honda Pilot появились виртуальная панель приборов и большой 9,0-дюймовый тачскрин. Кроссовер стал просторнее внутри и, как и прежде, предложен в версиях на 7 и 8 мест. У сидений второго ряда есть горизонтальная регулировка и меняется угол наклона спинок, а в восьмиместном варианте можно извлечь центральное кресло.

Кроссовер Honda Pilot получил доработанный 3,5-литровый V6 мощностью 289 л. с. и полностью новую 10-ступенчатую автоматическую КПП. Полный привод дополнен системой векторизации тяги.

Фокус По материалам:

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