Самый большой и самый дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото) — Finance.ua
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Самый большой и самый дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото)

Технологии&Авто
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Самый большой и самый дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото)
Самый большой и самый дорогой кроссовер Honda поступил в производство (фото)
В американском штате Алабама стартовало производство Honda Pilot 2023. Четвертое поколение флагманского кроссовера японской марки поступит в продажу с начала 2023 года по цене от 40 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Honda.
Honda Pilot 2023 кардинально изменилась и построена на полностью новой платформе. Автомобиль немного подрос в размерах и стал самым большим кроссовером в истории марки.
Новая Honda Pilot вернулась к брутальному угловатому дизайну. У нее высокий капот, малые углы стоек крыши и огромная решетка радиатора. Также линейку пополнил вариант повышенной проходимости TrailSport с внедорожными шинами и пластиковым обвесом — именно такой кроссовер первым сошел с конвейера.
В салоне Honda Pilot появились виртуальная панель приборов и большой 9,0-дюймовый тачскрин. Кроссовер стал просторнее внутри и, как и прежде, предложен в версиях на 7 и 8 мест. У сидений второго ряда есть горизонтальная регулировка и меняется угол наклона спинок, а в восьмиместном варианте можно извлечь центральное кресло.
Кроссовер Honda Pilot получил доработанный 3,5-литровый V6 мощностью 289 л. с. и полностью новую 10-ступенчатую автоматическую КПП. Полный привод дополнен системой векторизации тяги.
По материалам:
Фокус
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