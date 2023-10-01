Самые живописные страны Европы для посещения осенью — Finance.ua

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Самые живописные страны Европы для посещения осенью

Мир
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Самые живописные страны Европы для посещения осенью
Самые живописные страны Европы для посещения осенью
Издание Travel Off Path назвало пять лучших мест в Европе, где можно насладиться потрясающими осенними красками.

1. Лапландия, Финляндия

Кроме ярких листьев, регион предлагает одни из лучших условий для наблюдения за северным сиянием осенью и весной — в тендеме это гарантирует невероятные цветовые впечатления. Например, туристы могут отправиться в национальный парк Оуланка, где их ждут пышный лес, крутые ущелья и огромные водопады.

2. Долина Луары, Франция

Это место, куда вы едете за вином, но остаетесь ради прекрасных красок природы. Луара, где когда-то жили короли и знать, предлагает туристам идеальные пейзажи с осенними листьями, когда даже виноградники становятся темно-красными, и пурпурными и красивыми французскими замками.

3. Трансильвания, Румыния

Название региона, который у большинства туристов ассоциируется со страшными историями о вампирах, происходит от латинского слова Transilvania, что означает «земля за лесом». Здешний лес Мочар один из старейших лесных массивов и идеально подходит для прогулок осенью. Среди трансильванских гор туристов ожидают уютные города Сибиу и Брашов, множество великолепных замков и живописные горные села. Одним из самых популярных мест отдыха здесь является национальный парк Ретезат, где можно остановиться в сельском коттедже и насладиться спокойствием природы.

4. Бавария, Германия

Если вы посещаете Германию осенью, то путешествие в этот регион на юге страны просто must visit. Здесь есть все: от альпийских горных пейзажей до шумных городов, таких как Мюнхен и Нюрнберг. Куда бы вы ни пошли, вы обязательно почувствуете краски осени. А дополнят их многочисленные памятники архитектуры и истории — их здесь более 100 тысяч.

5. Пертшир, Шотландия

Во время поездки в этот округ туристы гарантированно увидят, как осенью меняется цвет самой высокой живой изгороди в мире. То, что когда-то было высокой зеленой стеной, превращается в красивый гобелен красного, желтого и зеленого цвета. Но красота Пертшира на этом не кончается — одной из главных площадок осеннего цветного шоу станет парк Эрмитаж.

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По материалам:
УНІАН
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