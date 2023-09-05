Самые распространенные проблемы трудоустройства украинцев в Европе — исследование Сегодня 16:03 — Личные финансы

Самые распространенные проблемы трудоустройства украинцев в Европе — исследование

наиболее распространенными проблемами трудоустройства украинцев в Европе являются: Как отмечается в исследовании Рейтинг,украинцев в Европе являются:

языковой барьер (73%),

неквалифицированная работа (29%),

низкооплачиваемая работа (19%),

непризнание украинского диплома об образовании (14%).

Респонденты, которые сейчас в активном поиске работы, добавляют сюда нежелание работодателей брать на работу украинцев. О последнем факторе также часто говорят респонденты, продолжающие работать в Украине. Также те, кто работает в Украине, больше других видят проблемой неквалифицированную работу, и, возможно, поэтому не хотят менять украинскую работу на нее.

Если языковой барьер относительно чаще назывался респондентами в Западной Европе, низко оплачиваемая работа, нежелание брать на работу украинцев — в Восточной.

О том, что работа находится далеко от дома, чаще говорили находящиеся в Северной Европе респонденты о непризнании украинских дипломов — в Южной.

Материальное положение

У почти 40% опрошенных украинцев улучшилось материальное положение за последний год,

у четверти — не изменилось,

в трети — ухудшилось.

Среди уехавших до вторжения украинцев таких почти половина.

Чем дольше украинцы находятся в Европе, тем лучше у них динамика изменения материального положения за последний год.

Существует прямая зависимость: среди имеющих работу в стране пребывания большинство свое материальное положение улучшили, тогда как у неработающих или продолжающих работать в Украине — все наоборот.

Важно, что большинство студентов тоже улучшили свое материальное положение. В то время как ухудшение произошло у людей среднего и старшего возраста, чаще у женщин.

Больше всего украинцев, которые улучшили свое материальное положение за последний год, находятся в Северной и Западной Европе.

Знание языка

Только 13% опрошенных украинцев в Европе владеют языком страны пребывания на высоком уровне, еще 20% - на среднем, который позволяет поддержать беседу или читать короткие тексты. 29% имеют базовый уровень, который позволяет общаться на бытовом уровне и предполагает знание простых фраз. Остальные — начальный уровень или вообще не владеют.

Самый хороший уровень владения языком у украинцев, находящихся в Южной и Восточной Европе, самый плохой — в Северной.

Чем дольше украинцы находятся в Европе, тем более высокий уровень владения местным языком они демонстрируют. Ведь среди украинцев, которые здесь более нескольких лет, 58% имеют высокий или средний уровень, тогда как среди тех, кто здесь несколько месяцев — только 7%.

Хуже всего эти навыки даются старшим людям. Молодежь демонстрирует гораздо больший прогресс.

Около 40% украинцев посещают курсы изучения языка страны пребывания, еще 20% планируют это сделать. Чаще всего языковые курсы посещают украинцы, которые находятся в Западной (61%) и Северной (55%) Европе, реже всего — в Восточной (24%). Чаще всего изучают язык студенты или те, кто находится в поиске работы. Языковые курсы чаще всего посещают люди среднего и предпенсионного возраста.

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