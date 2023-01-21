Самые популярные travel-направления 2023 — Finance.ua
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Самые популярные travel-направления 2023

Личные финансы
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Популярными назвали места, где самый большой прирост количества положительных отзывов по сравнению с прошлым годом. Также при составлении списка учитывали рейтинг ресторанов, гостиниц и достопримечательностей.

Топ-10 популярных туристических направлений

  • Дубай (ОАЭ);
  • Бали (Индонезия);
  • Лондон (Великобритания);
  • Рим (Италия);
  • Париж (Франция);
  • Канкун (Мексика);
  • Крит (Греция);
  • Марракеш (Марокко);
  • Доминиканская Республика;
  • Стамбул (Турция).
В список в целом попали 25 туристических направлений по всему миру.

Почему Дубай стал победителем

Дубай — это направление, где сочетается современная культура с историей, приключения с шоппингом и развлечениями мирового уровня. Прибыв сюда, посмотрите шоу в Дубайской опере, центр города с вершины Бурдж-Халифа и проведите день вдоль Дубай-Крик, исследуя рынки золота, текстиля и специй.
Если вы ищете острых ощущений, вы можете полететь над пустынными дюнами на воздушном шаре, подняться на борт скоростного аттракциона IMG Worlds of Adventure или прыгнуть с парашютом над Пальмой Джумейра.
«Трендовые направления — мир». В список попали:
  • Куба, Хойан (Вьетнам);
  • Маврикий;
  • Сием Рип (Камбоджа);
  • Чиангмай (Таиланд).

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам:
Телеканал 24
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