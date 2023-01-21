Самые популярные travel-направления 2023 — Finance.ua

Самые популярные travel-направления 2023 Сегодня 20:46 — Личные финансы

Популярными назвали места, где самый большой прирост количества положительных отзывов по сравнению с прошлым годом. Также при составлении списка учитывали рейтинг ресторанов, гостиниц и достопримечательностей.

Топ-10 популярных туристических направлений

Дубай (ОАЭ);

Бали (Индонезия);

Лондон (Великобритания);

Рим (Италия);

Париж (Франция);

Канкун (Мексика);

Крит (Греция);

Марракеш (Марокко);

Доминиканская Республика;

Стамбул (Турция).

В список в целом попали 25 туристических направлений по всему миру.

Почему Дубай стал победителем

Дубай — это направление, где сочетается современная культура с историей, приключения с шоппингом и развлечениями мирового уровня. Прибыв сюда, посмотрите шоу в Дубайской опере, центр города с вершины Бурдж-Халифа и проведите день вдоль Дубай-Крик, исследуя рынки золота, текстиля и специй.

Если вы ищете острых ощущений, вы можете полететь над пустынными дюнами на воздушном шаре, подняться на борт скоростного аттракциона IMG Worlds of Adventure или прыгнуть с парашютом над Пальмой Джумейра.

«Трендовые направления — мир». В список попали:

Куба, Хойан (Вьетнам);

Маврикий;

Сием Рип (Камбоджа);

Чиангмай (Таиланд).

Телеканал 24 По материалам:

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