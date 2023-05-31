Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году — Finance.ua

Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году 31.05.2023, 00:20 — Технологии&Авто

Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году

Аналитическая компания Canalys составила рейтинг флагманов по цене от $500 и выше, которые чаще всего покупают по всему миру.

Согласно актуальным данным , в первом квартале 2023-го продажи смартфонов с ценой от 500 долларов выросли на 4,7%, тогда как в целом мобильный рынок просел на 13,3%.

Аналитики отмечают, что пользователи стали чаще покупать более дорогие и долговечные модели, чтобы не обновляться на новый девайс каждый год. И доминирует в этом сегменте, конечно, Apple — первые четыре строчки списка заняли Айфоны.

Рейтинг флагманов по продажам в 2023 году:

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14;

iPhone 13;

Galaxy S23 Ultra;

iPhone 14 Plus;

Galaxy S23;

iPhone 12;

Galaxy S23 Plus;

Galaxy Z Flip 4;

iPhone SE 3;

Galaxy S22;

Xiaomi 13;

Huawei Mate 50;

Galaxy S21 FE 5G.

В общем, данные Canalys свидетельствуют о том, что когда пользователи хотят купить флагман, чаще всего они смотрят на последние Айфоны и Самсунги. Складными телефонами практически никто не интересуется, равно как и моделями китайских производителей.

В Украине, кстати, все немного по-другому. Десятка самых популярных смартфонов состоит исключительно из Redmi и iPhone. Самым популярным смартфоном в 2023 году является Redmi 9А, на втором месте — iPhone 11.

Украинцы в основном выбирают Android, но число пользователей iPhone тоже растет. По актуальным данным, 81 процент украинцев пользуются Android. Что касается iOS-пользователей, то сегодня их доля составляет 19%.

А между тем в 2023 году часть перешедших с Android на iOS находится на пятилетнем максимуме, выяснили аналитики CIRP. По актуальным данным, 15% нынешних владельцев iPhone рассказали, что раньше они пользовались устройствами Android.

УНІАН По материалам:

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