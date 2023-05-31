Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году — Finance.ua

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Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году

Технологии&Авто
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Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году
Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году
Аналитическая компания Canalys составила рейтинг флагманов по цене от $500 и выше, которые чаще всего покупают по всему миру.
Согласно актуальным данным, в первом квартале 2023-го продажи смартфонов с ценой от 500 долларов выросли на 4,7%, тогда как в целом мобильный рынок просел на 13,3%.
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Аналитики отмечают, что пользователи стали чаще покупать более дорогие и долговечные модели, чтобы не обновляться на новый девайс каждый год. И доминирует в этом сегменте, конечно, Apple — первые четыре строчки списка заняли Айфоны.

Рейтинг флагманов по продажам в 2023 году:

  • iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 14 Pro;
  • iPhone 14;
  • iPhone 13;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • iPhone 14 Plus;
  • Galaxy S23;
  • iPhone 12;
  • Galaxy S23 Plus;
  • Galaxy Z Flip 4;
  • iPhone SE 3;
  • Galaxy S22;
  • Xiaomi 13;
  • Huawei Mate 50;
  • Galaxy S21 FE 5G.
В общем, данные Canalys свидетельствуют о том, что когда пользователи хотят купить флагман, чаще всего они смотрят на последние Айфоны и Самсунги. Складными телефонами практически никто не интересуется, равно как и моделями китайских производителей.
Самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023 году
В Украине, кстати, все немного по-другому. Десятка самых популярных смартфонов состоит исключительно из Redmi и iPhone. Самым популярным смартфоном в 2023 году является Redmi 9А, на втором месте — iPhone 11.
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Украинцы в основном выбирают Android, но число пользователей iPhone тоже растет. По актуальным данным, 81 процент украинцев пользуются Android. Что касается iOS-пользователей, то сегодня их доля составляет 19%.
А между тем в 2023 году часть перешедших с Android на iOS находится на пятилетнем максимуме, выяснили аналитики CIRP. По актуальным данным, 15% нынешних владельцев iPhone рассказали, что раньше они пользовались устройствами Android.

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По материалам:
УНІАН
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