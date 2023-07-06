Самые популярные направления: какой бизнес украинцы открывают чаще всего — Finance.ua

Самые популярные направления: какой бизнес украинцы открывают чаще всего Сегодня 09:03 — Личные финансы

Самые популярные направления: какой бизнес украинцы открывают чаще всего

Украинцы начали более активно открывать новые бизнесы. В июне-2023 было зарегистрировано на 40% больше новых компаний, чем за тот же месяц 2022 года. Самыми же популярными направлениями деятельности стали магазины, парикмахерские и салоны красоты.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на аналитики платформы обширных данных Vkursi.

Открывались преимущественно ФЛП (физлица-предприниматели) — «плюс» 31,8 тыс. за месяц против открытия 3,5 тыс. новых юрлиц.

Самыми популярными КВЭДами (кодами видов деятельности) стали:

оптовая и розничная торговля — 14,1 тыс. предприятий;

информация и телекоммуникации — 4025;

предоставление других видов услуг (особенно открытие парикмахерских и салонов красоты) — 3156;

профессиональная, научная и техническая деятельность (особенно размещение рекламы и исследование рынка) — 2864;

временное размещение и организация питания — 2006 год.

Лидерами по количеству открытых бизнесов традиционно являются города-миллионники и связанные с ними регионы. Так, летом 2023 новый бизнес чаще всего открывался в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Мешали открытию новых предприятий риски безопасности. В связи с этим меньше всего бизнесов зарегистрировалось в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Инфографика: Vkursi

«Интересно, что по состоянию на 1 июля деятельность 241 новой компании уже прекращена или находится в состоянии прекращения, хотя они не успели просуществовать даже месяц. В среднем ежедневно в стране регистрировалось 1172 новых бизнеса», — подсчитали аналитики.

Справка Finance.ua:

по разным программам бизнес может привлечь от 180 000 до 7 млн ​​грн. Наибольшее количество грантов предлагает правительство в рамках проекта «єРобота», начатого в прошлом году, и USAID через программу «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ);

бизнес, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны, третий месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности.

Обозреватель По материалам:

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