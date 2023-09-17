Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном секторах авторынка Украины — Finance.ua
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Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном секторах авторынка Украины

Технологии&Авто
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В августе украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,9 тыс. автомобилей приобрели юридические лица. Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
По сравнению с августом 2022 года продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 82%, а в корпоративном — в два с половиной раза.
При покупке новых легковых автомобилей в августе частные покупатели предпочитали такие модели, как:
  1. Volkswagen ID.4 (251 ед.);
  2. Toyota RAV-4 (239 ед.);
  3. Renault Duster (170 ед.);
  4. Mazda CX5 (117 ед.);
  5. Hyundai Tucson (116 ед.).
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
  1. Renault Duster (303 ед.);
  2. Toyota Corolla (159 ед.);
  3. Toyota RAV-4 (68 ед.);
  4. Toyota Land Cruiser Prado (67 ед.);
  5. Skoda Fabia (63 ед.).
Как сообщалось, самыми популярными на отечественном рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В августе они охватили почти половину продаж новых легковых автомобилей.
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По материалам:
MMR
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