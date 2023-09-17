Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном секторах авторынка Украины — Finance.ua

Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном секторах авторынка Украины Сегодня 20:22 — Технологии&Авто

В августе украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,9 тыс. автомобилей приобрели юридические лица. Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

По сравнению с августом 2022 года продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 82%, а в корпоративном — в два с половиной раза.

При покупке новых легковых автомобилей в августе частные покупатели предпочитали такие модели, как:

Volkswagen ID.4 (251 ед.); Toyota RAV-4 (239 ед.); Renault Duster (170 ед.); Mazda CX5 (117 ед.); Hyundai Tucson (116 ед.).

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster (303 ед.); Toyota Corolla (159 ед.); Toyota RAV-4 (68 ед.); Toyota Land Cruiser Prado (67 ед.); Skoda Fabia (63 ед.).

Как сообщалось, самыми популярными на отечественном рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В августе они охватили почти половину продаж новых легковых автомобилей.

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MMR По материалам:

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