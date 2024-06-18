Самые популярные компактные авто с пробегом для города — Finance.ua

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Самые популярные компактные авто с пробегом для города

Технологии&Авто
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Многие автомобилисты из европейских стран предпочитают ультракомпактные авто А-класса. У такие авто множество преимуществ, прежде всего — маневровость и легкость парковки.
Так, на узких улочках старых городов и на горных серпантинах, где разъехаться могут разве что два велосипедиста, управлять ультракомпактным авто значительно легче. Это делает их идеальным выбором для городского вождения. Кроме того, найти место, где можно безопасно оставить небольшой автомобиль, гораздо проще, чем сделать это для габаритного «джипа». Это экономит время и нервы, особенно в густонаселенных районах.
Эксперты портала Auto. Ria составили рейтинг небольших автомобилей с пробегом, которые пользуются наибольшей популярностью.

1. Daewoo Matiz

Средняя цена — $2600
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

2. Smart Fortwo

Средняя цена — $4000
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

3. Mitsubishi i-MiEV*

Средняя цена — $5500
Самые популярные компактные авто с пробегом для города
Сюда же включены Citroen C-Zero и Peugeot iOn.

4. Fiat 500

Средняя цена — $8000
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

5. Chery QQ

Средняя цена — $2500
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

6. Hyundai i10

Средняя цена — $5600
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

7. KIA Picanto

Средняя цена — $4800
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

8. Peugeot 107

Средняя цена — $5200
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

9. Ravon R2

Средняя цена — $7100
Самые популярные компактные авто с пробегом для города

10. Citroen C1

Средняя цена — $5200
Самые популярные компактные авто с пробегом для города
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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