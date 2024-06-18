Самые популярные компактные авто с пробегом для города — Finance.ua

Самые популярные компактные авто с пробегом для города
Многие автомобилисты из европейских стран предпочитают ультракомпактные авто А-класса. У такие авто множество преимуществ, прежде всего — маневровость и легкость парковки.
Так, на узких улочках старых городов и на горных серпантинах, где разъехаться могут разве что два велосипедиста, управлять ультракомпактным авто значительно легче. Это делает их идеальным выбором для городского вождения. Кроме того, найти место, где можно безопасно оставить небольшой автомобиль, гораздо проще, чем сделать это для габаритного «джипа». Это экономит время и нервы, особенно в густонаселенных районах.
Эксперты портала Auto. Ria составили рейтинг небольших автомобилей с пробегом, которые пользуются наибольшей популярностью.
1. Daewoo Matiz
Средняя цена — $2600
2. Smart Fortwo
Средняя цена — $4000
3. Mitsubishi i-MiEV*
Средняя цена — $5500
Сюда же включены Citroen C-Zero и Peugeot iOn.
4. Fiat 500
Средняя цена — $8000
5. Chery QQ
Средняя цена — $2500
6. Hyundai i10
Средняя цена — $5600
7. KIA Picanto
Средняя цена — $4800
8. Peugeot 107
Средняя цена — $5200
9. Ravon R2
Средняя цена — $7100
10. Citroen C1
Средняя цена — $5200
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