Самые популярные компактные авто с пробегом для города — Finance.ua

Самые популярные компактные авто с пробегом для города Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Многие автомобилисты из европейских стран предпочитают ультракомпактные авто А-класса. У такие авто множество преимуществ, прежде всего — маневровость и легкость парковки.

Так, на узких улочках старых городов и на горных серпантинах, где разъехаться могут разве что два велосипедиста, управлять ультракомпактным авто значительно легче. Это делает их идеальным выбором для городского вождения. Кроме того, найти место, где можно безопасно оставить небольшой автомобиль, гораздо проще, чем сделать это для габаритного «джипа». Это экономит время и нервы, особенно в густонаселенных районах.

Эксперты портала Auto. Ria составили рейтинг небольших автомобилей с пробегом, которые пользуются наибольшей популярностью.

1. Daewoo Matiz

Средняя цена — $2600

2. Smart Fortwo

Средняя цена — $4000

3. Mitsubishi i-MiEV*

Средняя цена — $5500

Сюда же включены Citroen C-Zero и Peugeot iOn.

4. Fiat 500

Средняя цена — $8000

5. Chery QQ

Средняя цена — $2500

6. Hyundai i10

Средняя цена — $5600

7. KIA Picanto

Средняя цена — $4800

8. Peugeot 107

Средняя цена — $5200

9. Ravon R2

Средняя цена — $7100

10. Citroen C1

Средняя цена — $5200

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