Самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев — Finance.ua

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Самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев

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Самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев
Самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев
Смартфоны на базе Android традиционно преобладают над девайсами на iOS — ими пользуются 75% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Rakuten Viber.
Хотя Android преобладает над девайсами на iOS, впрочем, число пользователей iOS продолжает расти: в 2023 году доля составляла 19%, в 2024 — 22%, сегодня это — четверть украинских пользователей Rakuten Viber (25%).

Самые популярные бренды смартфонов:

  1. Samsung;
  2. Apple (↑1 по сравнению с 2024);
  3. Redmi (↓1 по сравнению с 2024);
  4. Xiaomi;
  5. Poco.
Инфографика: Rakuten Viber
Инфографика: Rakuten Viber
Четверка самых популярных брендов — Samsung, Apple, Redmi и Xiaomi — остались неизменными.
Apple обогнал Redmi, заняв второе место в рейтинге. В то же время, замыкает список бренд Poco, заменив на пятой позиции Huawei. Huawei занял восьмое место, уступив также Motorola и Oppo.

Самые популярные модели смартфонов

Среди самых популярных моделей неизменно остаются девайсы двух брендов — Apple и Redmi. Первое и второе места в рейтинге заняли iPhone 11 и iPhone 13, обогнав прошлогоднего лидера Redmi 9A:
  1. iPhone 11 (↑1 по сравнению с 2024);
  2. iPhone 13 (впервые в рейтинге);
  3. Redmi 9A (↓2 по сравнению с 2024);
  4. iPhone 15 Pro Max (впервые в рейтинге);
  5. Redmi 9C NFC (впервые в рейтинге).
Инфографика: Rakuten Viber
Инфографика: Rakuten Viber
По материалам:
Finance.ua
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