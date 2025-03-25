Самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев — Finance.ua

Самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев
Смартфоны на базе Android традиционно преобладают над девайсами на iOS — ими пользуются 75% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Rakuten Viber.
Хотя Android преобладает над девайсами на iOS, впрочем, число пользователей iOS продолжает расти: в 2023 году доля составляла 19%, в 2024 — 22%, сегодня это — четверть украинских пользователей Rakuten Viber (25%).
Самые популярные бренды смартфонов:
- Samsung;
- Apple (↑1 по сравнению с 2024);
- Redmi (↓1 по сравнению с 2024);
- Xiaomi;
- Poco.
Четверка самых популярных брендов — Samsung, Apple, Redmi и Xiaomi — остались неизменными.
Apple обогнал Redmi, заняв второе место в рейтинге. В то же время, замыкает список бренд Poco, заменив на пятой позиции Huawei. Huawei занял восьмое место, уступив также Motorola и Oppo.
Самые популярные модели смартфонов
Среди самых популярных моделей неизменно остаются девайсы двух брендов — Apple и Redmi. Первое и второе места в рейтинге заняли iPhone 11 и iPhone 13, обогнав прошлогоднего лидера Redmi 9A:
- iPhone 11 (↑1 по сравнению с 2024);
- iPhone 13 (впервые в рейтинге);
- Redmi 9A (↓2 по сравнению с 2024);
- iPhone 15 Pro Max (впервые в рейтинге);
- Redmi 9C NFC (впервые в рейтинге).
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