Самые перспективные для инвестирования виды современного транспорта Сегодня 10:33 — Личные финансы

Самые перспективные для инвестирования виды современного транспорта

Finance.ua проанализировал, во что можно вкладываться, какие по каждому из вариантов должны быть первичные вложения, каковы перспективы, преимущества и недостатки инвестирования в различные виды транспорта, и подсчитал приблизительную доходность.

Самые перспективные в настоящее время:

беспилотная авиация и дроны. Преимущества этого варианта — в пассажирских и грузовых перевозках, в автоматизации доставки и логистики уже оценили, поэтому дальше направление будет только развиваться;

скоростные поезда. Этот эффективный и экологичный транспорт не только сокращает время путешествий, но и превосходно разгружает авиаперевозки. Но отрасль нуждается в развитии и вложениях;

общественный электротранспорт (трамваи, электробусы, метро). Такой вариант вложения может стать не только выгодным, но и интересным для тех, кто стремится снизить вредные выбросы в воздух, сэкономить ресурсы, стимулировать развитие концепции «зеленых городов»;

беспилотный транспорт. Автомобили и грузовики на автопилоте, снижающие аварийность и затраты на перевозку, становятся все популярнее, поэтому самое время делать вложения;

электромобили. Предложений все больше.

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