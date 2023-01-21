Самые опасные страны мира для авиаперелетов — Finance.ua

Самые опасные страны мира для авиаперелетов Сегодня 06:48

The Independent решило напомнить, какие страны мира наиболее опасны для авиаперелетов по оценкам ЕС.

Как отмечает издание, единого списка не существует. Однако Европейский союз ведет список авиакомпаний, которые считаются слишком опасными для работы в Евросоюзе, а в некоторых странах всем европейским авиакомпаниям полностью запрещено работать.

Как объясняет издание, иногда страна помещается в этот список из-за опасений по поводу общенационального законодательства и протоколов безопасности. В других случаях серия инцидентов, связанных с безопасностью полетов, побуждает Евросоюз добавлять авиакомпании той или иной страны в пересматриваемый дважды в год список.

«ЕС (и другие юрисдикции) запрещают определенные авиакомпании, поскольку они не уверены в соблюдении стандартов безопасности. Конкретные страны часто становятся мишенью, потому что безопасность авиакомпаний и регуляторный надзор в этой стране не на должном уровне — или, по крайней мере, так считают в ЕС», — объясняет авиационный блог Simple Flying.

Страны, все авиакомпании которых находятся в «запрещенном» списке ЕС:

Афганистан.

Ангола.

Армения.

Республика Конго (Конго-Браззавиль).

Демократическая Республика Конго.

Джибути.

Экваториальная Гвинея.

Эритрея.

Кыргызстан.

Либерия.

Ливия.

Непал.

Сан-Томе и Принсипи.

Сьерра-Леоне.

Судан.

При этом издание констатирует, что в каждом полете есть элемент риска, однако вероятность попасть в авиакатастрофу со смертельным исходом незначительна по сравнению с вероятностью попасть в смертельное ДТП.

По данным издания, в 2022 году в мире произошло шесть авиационных происшествий со смертельным исходом: одно на каждые 4,17 миллиона полетов. «С 2015 года этот показатель колеблется от одного на 4 миллиона до одного на 5 миллионов, за исключением 2017 года, когда он был ниже, и в 2018 году, когда он был выше», — объяснил эксперт по путешествиям The Independent Саймон Колдер.

УНІАН По материалам:

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