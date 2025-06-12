Украина и Швеция будут сотрудничать в сфере военного космоса — Finance.ua
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Украина и Швеция будут сотрудничать в сфере военного космоса

Казна и Политика
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Швеция будет сотрудничать с Украиной в развитии космических технологий для оборонных нужд.
Об этом шла речь во время переговоров украинской и шведской делегаций в Министерстве обороны Украины.
Украинская сторона представила основные достижения по цифровизации, неотъемлемой частью которых является внедрение и реализация космической политики и стратегии в сфере обороны.
В частности, рассказали о создании Управления космической политики Минобороны в марте 2025 года.
Также были озвучены ключевые потребности сил обороны Украины в этой сфере, которые могут быть реализованы вместе с иностранными партнерами.
У нас есть большое наследие в космической сфере, которое модернизируем и перезапускаем с учетом современных требований. Также привлекаем иностранных партнеров, имеющих больший опыт и возможности в сфере военного космоса. Мы готовы делиться собственными наработками, полученными в ходе боевых действий, —
говорил начальник управления космической политики в сфере обороны майор Александр Гаврутенко.

Он уточнил, что в секторе военного космоса Украина будет фокусироваться на обработке массивов данных, которые получает в том числе и от партнеров, а не на масштабировании собственного оборудования.
«Космос — это важное пространство для наших сил обороны. Спутники дадут нам постоянную связь для военных, собственные возможности для разведывательных данных и возможность сохранить жизни наших людей благодаря ранним оповещениям об угрозах», — прокомментировала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
По материалам:
Finance.ua
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