Самые низкие показатели за четверть века: россия летит в пропасть демографической катастрофы — Finance.ua
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Самые низкие показатели за четверть века: россия летит в пропасть демографической катастрофы

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В россии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1999 года, когда страна столкнулась с последствиями тяжелого экономического кризиса, известного как дефолт 98-го.
Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) сообщает Reuters.
В первом полугодии 2024 года в россии родилось 599,6 тысячи детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне рождаемость в россии рухнула до 98,6 тысячи, что стало рекордно низким показателем.
Снижение численности населения было в определенной степени компенсировано ростом числа мигрантов в январе-июне на 20,1%.
По мнению экспертов, уменьшение рождаемости и рост смертности создает проблему для кремля, ведущего кровопролитную войну в Украине. Трудности признают и российские власти.
«Это катастрофа для будущего нации», — заявил в июле спикер Кремля Дмитрий Песков.
А по мнению главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, для повышения рождаемости нужна «специальная демографическая операция».
По материалам:
УНІАН
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