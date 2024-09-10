Самые низкие показатели за четверть века: россия летит в пропасть демографической катастрофы — Finance.ua

Самые низкие показатели за четверть века: россия летит в пропасть демографической катастрофы Сегодня 18:15

В россии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1999 года, когда страна столкнулась с последствиями тяжелого экономического кризиса, известного как дефолт 98-го.

Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) сообщает Reuters

В первом полугодии 2024 года в россии родилось 599,6 тысячи детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне рождаемость в россии рухнула до 98,6 тысячи, что стало рекордно низким показателем.

Снижение численности населения было в определенной степени компенсировано ростом числа мигрантов в январе-июне на 20,1%.

По мнению экспертов, уменьшение рождаемости и рост смертности создает проблему для кремля, ведущего кровопролитную войну в Украине. Трудности признают и российские власти.

«Это катастрофа для будущего нации», — заявил в июле спикер Кремля Дмитрий Песков.

А по мнению главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, для повышения рождаемости нужна «специальная демографическая операция».

УНІАН По материалам:

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