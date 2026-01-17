0 800 307 555
Самые мощные резервные валюты мира

В настоящее время доллар США остается резервной валютой, которая доминирует среди других. На сегодняшний день 57% мировых резервов приходится именно на нее. Впрочем, есть валюты, которые в рейтинге после доллара и евро также отличаются своей долей. В частности, это касается иены, фунта стерлинга и других.
Об этом пишет Visual Capitalist.
Рейтинг сформирован в соответствии с данными Международного валютного фонда с использованием данных COFER (валютный состав официальных валютных резервов).

Каков рейтинг валют мира после доллара и евро

После доли резервов у доллара у центральных банка на уровне 6,6 триллиона долларов и доли евро в 2,3 триллиона, третье место принадлежит японской иене.
Четвертое место в рейтинге занимает фунт стерлинга, а замыкает пятерку канадский доллар.
В настоящее время резервные резервы распределены между несколькими меньшими валютами:
  • Японская иена — 667 012 миллионов долларов (5,81%),
  • Фунт стерлингов — 542 754 миллиона (4,73%)
  • Канадский доллар — 318 074 миллиона (2,77%),
  • Китайский юань — 249 891 миллиона (2,18%),
  • Австралийский доллар — 235 463 миллиона (2,05%),
  • Швейцарский франк — 20476 миллионов (0,18%).
Следовательно, японская иена и фунт стерлингов в общей сложности составляют более 10% мировых резервов. А вот канадский и австралийский доллары, а также китайский юань и швейцарский франк — несущественные доли.
Какова основа мировых валютных резервов

Результаты МВФ свидетельствуют о том, что в III квартале 2025 г. общие валютные резервы выросли до 13 триллионов долларов. Это больше, чем во II квартале, где показатель был на уровне 12,94 триллиона долларов.
  • Доля активов в долларах США за этот период упала — почти до 57% с 57,08%. Дело в том, что в III квартале влияние колебаний обменного курса на долю доллара было ограничено, а вот во II квартале именно этот фактор объяснял все сокращение его доли.
  • Доля евро выросла до 20,33% с 20,24%, а колебания обменного курса на нее мало повлияли.
Кроме того, известно, что фиксируется рост резервов фунта стерлингов, что означает возобновление доверия к экономике Великобритании. А также можно говорить об относительной стабильности китайского юаня. Он рассматривается как весьма жизнеспособный компонент для резервов.
По материалам:
Телеканал 24
