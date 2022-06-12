Самые дорогие города мира для иностранцев (инфографика) — Finance.ua

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Самые дорогие города мира для иностранцев (инфографика)

Сегодня 08:00Личные финансы
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Самые дорогие города мира для иностранцев (инфографика)
По данным компании ECA International, проведшей свое исследование в марте этого года, Гонконг занимает первое место в рейтинге самых дорогих стран мира. Это связано с ростом цен и укреплением местной валюты за последний год. Гонконг держится на первом месте уже второй год подряд.
Самые дорогие города мира для иностранцев (инфографика)
По данным исследования, чашка кофе в Гонконге будет стоить 5,21 доллара, литр бензина — 3,04 доллара, килограмм помидоров — 11,51 доллара.
Второе место занял Нью-Йорк, третье — Женева, четвертое — Лондон, пятое — Токио. Как отмечают аналитики, Лондон и Нью-Йорк попали в пятерку лидеров списка из-за роста цен на аренду недвижимости на 20% и 12% соответственно.
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В десятку самых дорогих городов попали Тель-Авив, Цюрих, Шанхай и Гуанчжоу, а также Сеул. Все японские города опустились в рейтинге на фоне ослабления иены, тогда как китайские города — Шанхай и Гуанчжоу — поднялись в рейтинге в результате укрепления юаня и заняли 8-е и 9-е места соответственно.
Сан-Франциско занял 11-е место, а китайские Шэньчжэнь и Пекин — 12-е и 14-е места.
Несмотря на повышение арендной платы, цен на бензин и коммунальные услуги, Сингапур остался на 13-м месте рейтинга. Среднее удорожание жизни страны было компенсировано ослаблением сингапурского доллара по отношению к другим региональным валютам.

Самый дешевый город мира

Занимая 207-е место, Анкара (Турция) — самый дешевый город в мире для экспатов и туристов.
Кроме того, аналитики отметили, что из-за войны в Украине во всем мире выросли цены на пищевые продукты. Так, во всех, даже самых бюджетных городах в рейтинге, цены на масло повысились на 25%.
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По материалам: Телеканал 24
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