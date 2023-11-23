Самые дорогие бренды мира 2023 года. Лидер не меняется уже 11 лет — Finance.ua

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Самые дорогие бренды мира 2023 года. Лидер не меняется уже 11 лет

Фондовый рынок
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Самые дорогие бренды мира 2023 года. Лидер не меняется уже 11 лет
Самые дорогие бренды мира 2023 года. Лидер не меняется уже 11 лет
Самые дорогие бренды мира находятся в состоянии стагнации. Темпы роста общей стоимости компаний по топ-100 резко замедлились: с 16% в 2022 году до 5,7% в 2023-м. Таким образом, общая стоимость самых «крутых» брендов составляет сегодня около 3,3 трлн долларов.
РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитической компании Interbrand рассказал, какие бренды сегодня являются самыми дорогими и какие тенденции наблюдаются.

Топ-10 самых дорогих брендов мира

Рейтинг самых дорогих компаний уже 11-й год возглавляет Apple. Отмечается, что это первый бренд, стоимость которого превысила полтриллиона долларов.
В топ-10 брендов, которые больше всего повысили стоимость, входит Microsoft (+14%).
В этом году в список 100 самых «денежных» ворвался бренд Nespresso.
Общий рейтинг выглядит следующим образом:
  • Apple (502,7 млрд долларов)
  • Microsoft (316,7 млрд долларов)
  • Amazon (276,9 млрд долларов)
  • Google (260,3 млрд долларов)
  • Samsung (91,4 млрд долларов)
  • Toyota (64,5 млрд долларов)
  • Mercedes-Benz (61,4 млрд долларов)
  • Coca-Cola (58 млрд долларов)
  • Nike (53,8 млрд долларов)
  • BMW (51,2 млрд долларов)
Самые дорогие бренды мира
Самые дорогие бренды мира, interbrand.com
По словам аналитиков, быстрее всего растет в стоимости Airbnb (№ 46), несмотря на то, что бренд вошел в список только в прошлом году.
Zara (№ 43) и Sephora (№ 97) являются «двумя звездами розничной торговли», стоимость бренда которых выросла на 10% и 15% соответственно.
В общем, говорят эксперты, наиболее активно развиваются сегодня компании лакшери-сегмента (в частности Hermès, Dior, Prada, Tiffany и Burberry) и автомобильные бренды.
«Однако темпы роста Tesla самые медленные среди автомобильных брендов», — отмечают в Interbrand.

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По материалам:
РБК-Україна
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