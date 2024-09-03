Самые дешевые страны для жизни в 2024 году — Finance.ua

Самые дешевые страны для жизни в 2024 году Сегодня 19:02 — Личные финансы

Самые дешевые страны для жизни в 2024 году

Портал The blogler составил рейтинг самых дешевых для жизни стран. Данные о стоимости жизни основаны на данных Numbeo и могут изменяться со временем.

В первой тройке — Турция, Сербия и Грузия. При составлении списка учитывались такие факторы, как качество жизни, доступность здравоохранения и образования. Каждое государство также было оценено в соотношении с уровнем в США, Великобритании и Франции.

Список самых дешевых стран

10. Португалия

Португалия — одна из самых доступных стран в Западной Европе. Страна может похвастаться прекрасной погодой, низким уровнем преступности и выходом в Атлантический океан.

Благодаря таким программам проживания, как «Золотая виза Португалии», «D7 Visa» и Digital Nomad Visa, Португалия получила большое внимание со стороны экспатов.

Однако в последнее время Португалия дорожает.

9. Эстония

Эстония — просторная страна в Европе. Население составляет всего 1,3 миллиона человек, а территория почти равна территории Нидерландов.

В Эстонии лес или озеро находятся в 30 минутах езды. Несмотря на ее размеры, чтобы посетить все галереи, театры, концерты, фестивали, рынки, ярмарки и пляжи страны, понадобится вся жизнь. К счастью, Эстония — дешевая страна, и все эти удобства доступны.

8. Венгрия

Культура Венгрии — это идеальное сочетание восточно- и западноевропейских влияний. Страна наделена разнообразной географией, пышными холмами, обширными равнинами и зелеными речными долинами. Река Дунай протекает через Венгрию и разделяет Будапешт, обычно называемый самым красивым городом Европы.

Венгрия является одной из самых дешевых стран. Страна предоставляет цифровым кочевникам, которые ищут сбалансированную жизнь за рубежом, богатые экономические перспективы и спокойный темп жизни.

7. Черногория

Черногория — балканская страна, граничащая с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Албанией и Сербией в Южной Европе. Адриатическое побережье, Которский залив и Балканские горы открывают захватывающие виды и увлекательные приключения. Черногория также может похвастаться богатой историей от Старого города Котор до монастыря Острог; здесь есть чему поучиться и увидеть.

6. Болгария

Независимо от того, живете ли вы в одном из больших городов или в одном из маленьких городков и деревень, Болгария может подарить вам очень разные впечатления. Это одна из самых дешевых стран для посещения и отличное место для бюджетных поездок.

Температура, пляжи, потрясающий ландшафт, непринужденный образ жизни, доброжелательные люди, приветствующие экспатов, низкие цены, стабильная экономика и новые перспективы работы — это лишь некоторые из преимуществ жизни в Болгарии.

5. Румыния

Бухарест, столица Румынии, расположен на реке Дамбовита и является самым популярным местом для иностранцев, желающих переехать в страну.

Румыния является относительно безопасной страной, но новички быстро обнаруживают, что она может предложить гораздо больше, особенно по мере того, как она развивается как цифровой кочевник и корпоративный центр в Восточной Европе.

4. Словакия

Словакия является одной из самых быстрорастущих экономик в Европейском Союзе. Страна очень радушна экспатам как член Шенгенской зоны. К счастью, это дешевая страна по сравнению с аналогами в ЕС.

Словакия, невзирая на свой крохотный размер, имеет богатое культурное прошлое, а также огромный природный дар высоких гор и глубоких лесов. Если вы фанат истории, гурман и любитель природы, вы найдете много достопримечательностей. Если вы ищете сочетание глобальной культуры и уникальных туристических впечатлений, то эта разнообразная страна произведет на вас незабываемое впечатление.

3. Грузия

Это один из самых известных в мире центров удаленной работы, привлекающий цифровых кочевников.

Грузия — дружественная и дешевая страна. Она все еще относительно неизвестна многим людям, но может похвастаться прекрасными пейзажами, заполненными замками и монастырями, внесенными в список ЮНЕСКО. Столица Тбилиси в последнее время привлекает большое внимание цифровых кочевников.

2. Сербия

Сербия обладает приятным континентальным климатом и расположена в Центральной/Юго-Восточной Европе. Низкие расходы на проживание, быстрый Интернет, динамичная экосистема стартапов и коворкингов — это лишь некоторые из преимуществ жизни в Сербии. Добавьте к этому яркую ночную жизнь, кулинарную сцену и культуру кафе… Кроме того, что Сербия является одной из самых дешевых стран, она также отличная страна для гурманов.

Географическое расположение Сербии облегчает путешествия в другие балканские страны (Хорватию, Боснию и Герцеговину и Черногорию), а также в крупные европейские города (Вена, Будапешт, Берлин и т. д. ).

1. Турция

Турция — страна множества вкусов и приправ, в которой средиземноморская, ближневосточная, центральноазиатская и восточноевропейская кухни оказывают влияние на местную кухню. На протяжении всей истории этот регион был эпицентром бесчисленных древних цивилизаций.

В Турции у вас не возникнет проблем с заполнением своего свободного времени. Подумайте о поездке в древние руины Эфеса, горячие источники Памуккале или сказочные дымоходы Каппадокии — все они являются популярными туристическими направлениями. Турция — излюбленное место путешественников с ограниченным бюджетом, которые ищут самые лучшие и недорогие страны.

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