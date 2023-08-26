Самые дешевые подержанные авто до 5000 долларов: топ-3 модели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые дешевые подержанные авто до 5000 долларов: топ-3 модели

Технологии&Авто
2
Самые дешевые подержанные авто до 5000 долларов: топ-3 модели
Самые дешевые подержанные авто до 5000 долларов: топ-3 модели
Украинцы всегда ищут надежные и дешевые автомобили. Эти топ-3 модели до 5000 долларов никого не разочаруют и к тому же не потребуют большой суммы денег на покупку.
Не секрет, что в продаже много дешевых автомобилей с пробегом на вторичном рынке. Однако с учетом цены не все такие машины являются удачной покупкой. Дешевый на ценнике — не значит такой же в эксплуатации, пишет Обозреватель.
Лучшие подержанные авто до 5000 долларов в Украине:
  • Hyundai Accent;
  • Renault Logan;
  • Chevrolet Lacetti.
Встречаются модели других производителей с откровенно неудачной конструкцией. Или частыми поломками в двигателе и других критически важных элементах. Однако машины, о которых идет речь в этом списке, зарекомендовали себя потрясающе.

Hyundai Accent

Бестселлер в свое время, теперь Accent никому не дает скучать на вторичном рынке.
Рынок живой интерес к модели всегда высокий. Неудивительно — множество предложений до $5000, надежность и даже комфорт.

Renault Logan

Классика. Модель известна также под именем Dacia Logan. В продаже много экземпляров, но все они — рабочие лошадки. Следовательно, на идеальное состояние рассчитывать не приходится. Но это очень крепкие машины.

Chevrolet Lacetti

Это настоящая «элита» бюджетного сектора на вторичном рынке. Хорошие экземпляры заканчиваются, но еще много предложений до 5000 долларов. Торопитесь, но внимательно осматривайте машину — пробеги у них большие, а эксплуатировали эти машины часто грубо.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.