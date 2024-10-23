Самые безопасные для туристов страны в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Самые безопасные для туристов страны в 2024 году (инфографика)
Безопасность во время путешествия — пожалуй, самое важное, о чем следует помнить, поскольку на самом деле нет ничего хуже, чем прибыть куда-то и чувствовать, что вам нужно быть настороже во время всего путешествия.
О наиболее безопасных странах мира пишет timeout в новом исследовании Berkshire Hathaway Travel Protection.
Страховая компания составила список самых безопасных мест в мире, опрашивая путешественников США по поводу того, где они побывали за последние пять лет, и связывая такие индексы, как Global Peace Index (который также дает рейтинг безопасности) и GeoSure Global.
Страхование для выезда за границу
Самое безопасное место
Это Исландия.
Несмотря на то, что страна поднялась на восемь строчек из прошлогоднего рейтинга, она также возглавила список самых безопасных стран по Глобальному индексу мира в 2023, 2024 годах и в этом исследовании о самых безопасных странах для женщин.
На втором месте была Австралия (была десятой в прошлом году), а на третьем — Канада (была первой в прошлом году). Посмотрите список 15 самых безопасных стран в мире ниже.
Справка Finance.ua:
- В этом году Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году, за чек средних расходов 1432 евро. Количество прибывших в Испанию международных туристов достигло наивысшего показателя за первые семь месяцев 2024 года, достигнув 53,4 миллиона, что является ростом на 12% по сравнению с предыдущим годом.
- Наиболее и наименее популярные направления для летнего туризма в Европе. По популярности Испания, Франция, Греция и Италия занимают самые высокие рейтинги.
- Самыми популярными странами для летнего туризма в Европе являются беларусь, Молдова, Косово и Лихтенштейн.
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