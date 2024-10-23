Самые безопасные для туристов страны в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Самые безопасные для туристов страны в 2024 году (инфографика) Сегодня 09:00

Самые безопасные для туристов страны в 2024 году (инфографика)

Безопасность во время путешествия — пожалуй, самое важное, о чем следует помнить, поскольку на самом деле нет ничего хуже, чем прибыть куда-то и чувствовать, что вам нужно быть настороже во время всего путешествия.

О наиболее безопасных странах мира пишет timeout в новом исследовании Berkshire Hathaway Travel Protection.

Страховая компания составила список самых безопасных мест в мире, опрашивая путешественников США по поводу того, где они побывали за последние пять лет, и связывая такие индексы, как Global Peace Index (который также дает рейтинг безопасности) и GeoSure Global.

Самое безопасное место

Это Исландия.

Несмотря на то, что страна поднялась на восемь строчек из прошлогоднего рейтинга, она также возглавила список самых безопасных стран по Глобальному индексу мира в 2023, 2024 годах и в этом исследовании о самых безопасных странах для женщин.

На втором месте была Австралия (была десятой в прошлом году), а на третьем — Канада (была первой в прошлом году). Посмотрите список 15 самых безопасных стран в мире ниже.

Справка Finance.ua:

В этом году Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году, за чек средних расходов 1432 евро. Количество прибывших в Испанию международных туристов достигло наивысшего показателя за первые семь месяцев 2024 года, достигнув 53,4 миллиона, что является ростом на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее и наименее популярные направления для летнего туризма в Европе. По популярности Испания, Франция, Греция и Италия занимают самые высокие рейтинги.

Самыми популярными странами для летнего туризма в Европе являются беларусь, Молдова, Косово и Лихтенштейн.

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