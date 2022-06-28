Samsung заплатит штраф $9,7 миллионов за обман владельцев смартфонов Galaxy — Finance.ua
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Samsung заплатит штраф $9,7 миллионов за обман владельцев смартфонов Galaxy

Технологии&Авто
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Samsung заплатит штраф $9,7 миллионов за обман владельцев смартфонов Galaxy
Samsung заплатит штраф $9,7 миллионов за обман владельцев смартфонов Galaxy
Компании Samsung придется выплатить более $9 миллионов штрафа за введение пользователей в заблуждение.

Что произошло?

Многие смартфоны Samsung сейчас сертифицированы по стандарту влагозащиты IP, что демонстрирует их устойчивость к пресной и соленой воде. Однако так было не всегда. Случалось даже, что производитель перегибал палку в рекламе, внушая будущим покупателям, что их смартфоны лучше, чем есть на самом деле.
С марта 2016 по октябрь 2018 Samsung транслировала рекламу в Австралии, в которой показывалось, что смартфоны серии Galaxy можно успешно брать с собой на море и кататься с ними на доске для серфинга. Проблема в том, что стандарты водонепроницаемости (IP67 и IP68), предоставленные Samsung в то время, распространялись только на пресную воду. Устройства, подвергшиеся воздействию соленой морской воды, повреждались, иногда даже необратимо.
Samsung заплатит штраф $9,7 миллионов за обман владельцев смартфонов Galaxy
Пользователи таких смартфонов подали жалобу в австралийский суд, который постановил, что Samsung вводит в заблуждение покупателей, утверждая, что устройства не чувствительны к контакту с соленой водой. В результате компания теперь должна заплатить штраф в размере 14 миллионов австралийских долларов (около 9,65 миллиона долларов США).
Samsung не отрицает решение Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC). Компания признала, что обманывала покупателей некоторых смартфонов, отметив, что их актуальная реклама более точно указывает стандарты водонепроницаемости, которым соответствуют устройства бренда.
По материалам:
gsminfo
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