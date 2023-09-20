Samsung выпустит карту памяти с рекордным объемом в 1 Терабайт — Finance.ua

Samsung выпустит карту памяти с рекордным объемом в 1 Терабайт Сегодня 06:12 — Фондовый рынок

Компания Samsung анонсировала создание крупнейшего модуля оперативной памяти объемом в 1 Терабайт. Карта будет создана на базе DDR5 матрицы DRAM на 32 Гб.

Об этом сообщает TechRadar.

Новая карта памяти от Samsung будет основываться на 12-нанометровом техпроцессе, а ее размеры будут вдвое больше модуля DRAM на 16 Гб, который компания массово производит с мая этого года.

Объем памяти в 1 Терабайт подходит для использования в нагрузках с искусственным интеллектом (ИИ) и большими объемами данных, говорится в материале.

Наибольший объем карт памяти Samsung составляет 512 Гб, они производятся с 2021 года.

Компания еще не установила дату начала производства карт DDR5 на 1 Терабайт и не указала их стоимости, однако, по подсчетам ThechRadar, один модуль может обойтись потребителям в 15 000 долларов США.

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Укрінформ По материалам:

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