Samsung выпустит карту памяти с рекордным объемом в 1 Терабайт — Finance.ua
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Samsung выпустит карту памяти с рекордным объемом в 1 Терабайт

Фондовый рынок
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Компания Samsung анонсировала создание крупнейшего модуля оперативной памяти объемом в 1 Терабайт. Карта будет создана на базе DDR5 матрицы DRAM на 32 Гб.
Об этом сообщает TechRadar.
Новая карта памяти от Samsung будет основываться на 12-нанометровом техпроцессе, а ее размеры будут вдвое больше модуля DRAM на 16 Гб, который компания массово производит с мая этого года.
Объем памяти в 1 Терабайт подходит для использования в нагрузках с искусственным интеллектом (ИИ) и большими объемами данных, говорится в материале.
Наибольший объем карт памяти Samsung составляет 512 Гб, они производятся с 2021 года.
Компания еще не установила дату начала производства карт DDR5 на 1 Терабайт и не указала их стоимости, однако, по подсчетам ThechRadar, один модуль может обойтись потребителям в 15 000 долларов США.
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По материалам:
Укрінформ
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