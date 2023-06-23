Samsung выпустила редактор фото с ИИ для смартфонов Galaxy премиум-класса — Finance.ua

Samsung выпустила редактор фото с ИИ для смартфонов Galaxy премиум-класса 23.06.2023, 00:22 — Фондовый рынок

Samsung выпустила редактор фото с ИИ для смартфонов Galaxy премиум-класса

Galaxy Enhance-X от Samsung, ранее доступный в бета-версии на смартфонах Galaxy S23, теперь доступен бесплатно для широкого спектра премиальных смартфонов Galaxy в магазине Galaxy Store. Это новое приложение для редактирования изображений позволяет пользователям свободно настраивать и ремастерить свои фотографии, особенно в те моменты, когда снимок портит какая-то тень или дисбаланс освещения.

Galaxy Enhance-X, работающий на базе искусственного интеллекта, предлагает комплексное улучшение изображений одним касанием, а также гибкость в настройке отдельных функций, включая HDR и эффект муар. А функция Magic сделает всестороннее, но интуитивно понятное улучшение фотографии — искусственный интеллект автоматически устранит визуальный шум и размытие.

Galaxy Enhance-X дает пользователям широкий спектр инструментов, с помощью которых они могут настраивать свои изображения. Например, HDR анализирует светлые места, затенение, яркость и контрастность, расширяя динамический диапазон изображения и делая его освещение более насыщенным. Кроме того, изображения, получаемые через соцсети или мессенджеры, часто поступают в сжатом виде после загрузки в Интернет. В таких случаях инструмент «Увеличить масштаб» увеличивает разрешение изображений, обеспечивая четкую детализацию.

Для точной фокусировки на определенных участках Galaxy Enhance-X имеет такие функции, как «Исправление муара» и «Удаление теней». С помощью функции «Исправление муара» пользователи могут сглаживать повторяющиеся волнистые узоры, часто возникающие при фотографировании дисплеев ноутбуков, телевизоров или мониторов. Функция «Удаление теней» изолирует и удаляет тени, создавая яркие изображения.

Возможности Galaxy Enhance-X не ограничиваются свежими фотографиями. Инструмент «Старые фото» использует генеративный ИИ, чтобы восстановить и придать дополнительную четкость старым или поврежденным фотографиям. При оптимизации Old Photo также сохраняет все детали лица, такие как выражение, точно такими, какими они были на оригинальной фотографии.

Другие ведущие функции редактирования Galaxy Enhance-X включают освещение, исправление размытия, повышение резкости, устранение бликов и исправление искажений объектива, а функции «Портрет» и «Лицо» помогают специально оптимизировать освещение и баланс портретных снимков.

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