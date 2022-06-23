Samsung выпустила профессиональный монитор ViewFinity S8 (фото) — Finance.ua

Samsung выпустила профессиональный монитор ViewFinity S8 (фото)

Samsung выпустила профессиональный монитор ViewFinity S8 (фото)

В ассортименте компании Samsung Electronics появился новый профессиональный монитор ViewFinity S8.

Устройство с номером модели S80PB рассчитано на творческих профессионалов. Для этого монитор имеет функции, ориентированные на соответствующих пользователей.

Samsung ViewFinity S8 доступен в версиях с 32- и 27-дюймовыми IPS-экранами с разрешение UHD (3840×2160 пикселей) и VESA DisplayHDR 600. Экраны сертифицированы Pantone.

Производитель позиционирует дисплей монитора как первый в мире без бликов, сертифицированный UL. Экран был изготовлен из материалов, переработанных из отходов пластика, найденных в океане, чтобы помочь морской экосистеме и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Samsung ViewFinity S8 комплектуется док-станцией «все в одном» для настольных компьютеров или ноутбуков. Пользователи могут подключить монитор с помощью одного кабеля USB-C, который поддерживает передачу данных со скоростью 10 Гбит/с и быструю зарядку мощностью до 90 Вт.

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