Samsung выпустила портативный проектор Freestyle Gen 2 с игровым режимом и дистанционкой — Finance.ua

Samsung выпустила портативный проектор Freestyle Gen 2 с игровым режимом и дистанционкой Сегодня 02:46 — Фондовый рынок

Samsung выпустила портативный проектор Freestyle Gen 2 с игровым режимом и дистанционкой

Представленный на выставке потребительской электроники (CES) в январе 2023 года обновленный проектор Freestyle имеет поразительное сходство со своим предшественником. Хотя его внешний вид остался практически неизменным, проектор был интегрирован с новейшим программным обеспечением, совместимым с телевизорами Samsung.

Это усовершенствование позволяет пользователям получить доступ к Gaming Hub, а также к ряду облачных игровых сервисов, включая предложения от Xbox и Nvidia.

Особый интерес аудитории вызвала продемонстрированная на выставке функция интеллектуального сглаживания краев экрана. Эта инновация позволяла объединить два проектора Freestyle, в результате чего создается объемное 150-дюймовое (3,81 метра) изображение.

Однако в официальных сообщениях Samsung отсутствуют упоминания об этой функции. Сообщается, что она не оправдала ожиданий при тестировании, что привело к ее изъятию из процесса разработки.

По сути, Freestyle Gen 2 можно рассматривать как усовершенствованную версию своей первой модели, хотя и обогащенную такими важными атрибутами, как Gaming Hub. Примечательно, что Samsung также представила новый пульт дистанционного управления Samsung SolarCell Remote, сопровождающий выпуск проектора. Кроме того, компания продлила ограниченное по времени предложение, предоставляя первым покупателям бесплатный чехол для проектора.

Цена

Проектор Freestyle Gen 2 доступен для предварительного заказа по цене 799,99 долларов, что на 100 долларов дешевле по сравнению с его предшественником. Samsung утверждает, что обновленная модель может похвастаться расширенной памятью, а также более улучшенным пользовательским интерфейсом, который работает гораздо быстрее.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.