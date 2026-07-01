Samsung выпустила Galaxy M 47 (фото)

Galaxy M47 работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5 уже «из коробки». Это означает, что владельцы устройства смогут рассчитывать на обновление вплоть до Android 22, что является очень редким предложением среди моделей этого класса. Такой срок поддержки приближает бюджетные и среднеценовые смартфоны Samsung к флагманским устройствам по уровню программного сопровождения.
Экран, производительность и автономность
Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus Plus. Благодаря этому пользователи получают плавную анимацию интерфейса, насыщенные цвета и повышенную стойкость экрана к царапинам и случайным повреждениям.
За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ориентированный на ежедневное использование, многозадачность, просмотр видео, социальные сети и большинство современных мобильных игр на средних настройках графики. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и функцию bypass charging, позволяющую питать устройство напрямую от зарядного устройства во время игр, уменьшая нагрев аккумулятора.
Особое внимание Samsung уделила автономности. Galaxy M47 получил аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, который способен обеспечить до двух дней работы при умеренном использовании без необходимости подзарядки.
Камеры и защита корпуса
Основная камера смартфона состоит из трех модулей:
50 Мп — основной сенсор;
5 Мп — ультраширокоугольный модуль;
2 Мп — макрокамера.
Цена и доступность
Samsung Galaxy M47 дебютировал исключительно на индийском рынке. Продажи стартуют 29 июня, а базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит около 269 долларов США. Покупателям предложат два цвета корпуса — синий и красный. Информацию о глобальном запуске или появлении смартфона на других рынках компания пока не сообщала.