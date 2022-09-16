Samsung вложит более $5 миллиардов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году — Finance.ua
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Samsung вложит более $5 миллиардов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Фондовый рынок
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Samsung вложит более $5 миллиардов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году
Samsung вложит более $5 миллиардов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году
Южнокорейская компания Samsung Electronics инвестирует более 7 трлн вон (5,02 млрд долларов США) к 2030 году в рамках экологических инициатив, направленных на то, чтобы к 2050 году сделать компанию углеродонейтральной.
Об этом сообщает CNA.
Технологический гигант израсходует эти средства на исследования и разработку технологий, направленных на фильтрацию парниковых газов и нейтрализацию образующегося при производстве микросхем углекислого газа.
В Samsung также заявили, что компания присоединилась к группе глобальных корпораций, обязавшихся работать со 100% возобновляемыми источниками энергии, под названием «RE100».
Ранее такие компании,как Apple, TSMC и Intel уже присоединились к RE100.
Отмечается, что клиенты и инвесторы Samsung с собственными целями по нейтрализации выбросов углерода уже долго требовали от компании объявить более четкие экологические цели.
По данным компании, на бизнес по производству чипов и компонентов приходится 15,6 млн или 90% от 17,4 млн тонн парниковых газов, выброшенных Samsung Electronics в 2021 году, тогда как на бизнес по производству устройств, включая мобильные, приходится 10%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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