Samsung вложит более $5 миллиардов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году — Finance.ua

Samsung вложит более $5 миллиардов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году 16.09.2022, 00:18 — Фондовый рынок

Samsung вложит более $5 миллиардов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Южнокорейская компания Samsung Electronics инвестирует более 7 трлн вон (5,02 млрд долларов США) к 2030 году в рамках экологических инициатив, направленных на то, чтобы к 2050 году сделать компанию углеродонейтральной.

Об этом сообщает CNA

Технологический гигант израсходует эти средства на исследования и разработку технологий, направленных на фильтрацию парниковых газов и нейтрализацию образующегося при производстве микросхем углекислого газа.

В Samsung также заявили, что компания присоединилась к группе глобальных корпораций, обязавшихся работать со 100% возобновляемыми источниками энергии, под названием «RE100».

Ранее такие компании,как Apple, TSMC и Intel уже присоединились к RE100.

Отмечается, что клиенты и инвесторы Samsung с собственными целями по нейтрализации выбросов углерода уже долго требовали от компании объявить более четкие экологические цели.

По данным компании, на бизнес по производству чипов и компонентов приходится 15,6 млн или 90% от 17,4 млн тонн парниковых газов, выброшенных Samsung Electronics в 2021 году, тогда как на бизнес по производству устройств, включая мобильные, приходится 10%.

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Укрінформ По материалам:

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