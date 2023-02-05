Samsung увеличил чистую прибыль в два раза — Finance.ua

Samsung увеличил чистую прибыль в два раза Сегодня 01:43 — Фондовый рынок

Samsung увеличил чистую прибыль в два раза

Южнокорейский производитель электроники Samsung в IV квартале 2022 года увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, в то время как операционная прибыль упала в 3,2 раза на фоне резкого падения спроса в подразделениях чипов памяти и смартфонов.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка Samsung в минувшем квартале опустилась примерно на 8%, до 70,5 трлн вон.

Выручка подразделения компании по производству полупроводников составила 20,07 трлн вон, операционная прибыль — 270 млрд вон.

Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал квартальную выручку в размере 9,31 трлн вон, операционную прибыль — 1,82 трлн вон.

Подразделение ІТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 26,9 трлн вон, операционную прибыль — 1,7 трлн вон.

Доходы подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составили 15,58 трлн вон, операционный ущерб — 60 млрд вон.

По итогам всего 2022 года Samsung увеличила чистую прибыль на 39,5%, до 55,6 трлн, выручка выросла на 8% и достигла рекордных 302,2 трлн. Операционная прибыль составила 43,38 трлн вон.

Samsung ожидает, что спрос начнет восстанавливаться во втором полугодии текущего года, однако макроэкономическая неопределенность сохранится.

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