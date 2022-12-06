Samsung собирается представить умный дверной замок — Finance.ua
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Samsung собирается представить умный дверной замок

Фондовый рынок
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Корейский технологический гигант и лидер мирового рынка Samsung объединился с Zigbang, чтобы представить умный дверной замок с чипом Ultra-Wide Band (UWB). Цифровой замок двери Zigbang SHP-R80 UWB — это первый в мире умный дверной замок на основе UWB, который можно разблокировать, не касаясь подключенного смартфона. Умный дверной замок является кульминацией сотрудничества между Samsung и Zigbang.
Умный дверной замок распознает цифровой домашний ключ в кошельке Samsung на вашем телефоне, поэтому вам не нужно прикасаться телефоном к замку или открывать приложение. Технология Ultra Wide Band использует радиоволны, такие как Wi-Fi или Bluetooth для связи на коротком расстоянии. Однако высокочастотный диапазон обеспечивает точное измерение расстояния и правильное определение направления сигнала. Технология UWB также обеспечивает лучшую защиту от взлома благодаря малому радиусу действия. Функция UWB активируется с помощью цифрового домашнего ключа, добавленного к Samsung Wallet на вашем смартфоне.
Благодаря приложению Zigbang умный замок с UWB может уведомить членов вашей семьи о личности человека, отпирающего дверь. Если вы потеряли телефон, вы можете отключить цифровой домашний ключ с помощью инструмента Find My Mobile. Если этого не сделать, злоумышленник может использовать цифровой ключ дома, чтобы проникнуть в ваш дом.
Samsung собирается представить умный дверной замок
Samsung Galaxy Fold 4 и Galaxy S22 Ultra Plus поддерживают функцию UWB и будут совместимы с умным дверным замком. Оба смартфона могут использовать Samsung Pay для разблокировки умного замка Zigbang. Цифровой замок двери Zigbang SHP-R80 UWB дебютирует в Южной Корее, хотя его цена пока неизвестна. Впоследствии умный замок двери Zigbang также может поставляться на другие рынки.
По материалам:
nnews.com
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