Samsung рекламирует телефоны Galaxy Flip как полицейские боди-камеры — Finance.ua

Samsung рекламирует телефоны Galaxy Flip как полицейские боди-камеры

В новом блоге компании Samsung освещается, как ее устройства серии Galaxy Flip используются правоохранительными органами. Линейка сложных мобильных устройств была частью пилотной программы полиции города Кимберлинг и полиции Индиан-Пойнт в штате Миссури два года назад, чтобы проверить, как электроника может улучшить повседневную работу правоохранителей.

По словам представителей Samsung, в рамках этой программы полиция впервые использовала складное устройство в качестве нагрудной камеры. После завершения пилотной программы еще два полицейских департамента согласились использовать устройства Flip как нагрудные видеокамеры. Решения по этим пилотным тестам также распространяются на 25 департаментов полиции метрополитена в пяти штатах.

Устройства Flip, которые использовались для полицейского тестирования, были настроены в сотрудничестве с Visual Labs, компанией, перерабатывающей мобильные устройства для использования в качестве нагрудных и видеорегистраторов. Модификации, такие как изменение расположения кнопки громкости для запуска камеры, преследовали цель облегчить и ускорить начало записи в полевых условиях, как утверждают в Samsung.

Это удивительный вариант использования, который Samsung подчеркивает для своей американской аудитории. Издание The Verge подхватило эту публикацию в блоге и также поспешило процитировать расследование ProPublica и The New York Times, продемонстрировавшее, как местная политика может свести на нет положительную ценность нагрудных камер, задерживая или делая невозможным обнародование отснятого материала.

Тем не менее, Samsung — вряд ли единственная технологическая компания, приобщившаяся к использованию своих продуктов в правоохранительных органах. Компания Ring, принадлежащая Amazon и производящая «умные» дверные звонки, имела (и изменила) политику относительно того, как и какими видеозаписями она будет делиться с правоохранителями. Существуют также более широкие истории о том, как правоохранительные органы используют такие технологии, как распознавание лиц и беспилотники.

