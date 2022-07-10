Samsung работает над доступными складными смартфонами — Finance.ua
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Samsung работает над доступными складными смартфонами

Технологии&Авто
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Компания Samsung стремится сохранить свои позиции на вершине сегмента складных смартфонов. Южнокорейский технологический гигант разрабатывает более дешевые альтернативы моделям Galaxy Z Fold/Flip. Сообщается, что модели Galaxy A Fold и Galaxy A Flip находятся в стадии разработки.
В настоящее время на долю Samsung приходится около 80% рынка складных смартфонов, но она может столкнуться с серьезными проблемами со стороны своих конкурентов. Ходят слухи, что Apple может разрабатывать складное устройство в сочетании с множеством более дешевых складных устройств, уже представленных на рынке. Модели Galaxy A Fold и Flip помогут сохранить и, возможно, укрепить позиции Samsung на рынке.
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Помимо складных смартфонов Galaxy Z Flip3 и Z Fold3, у Samsung также есть модель OG Fold, но эти смартфоны довольно дорогие. OG Fold 2019 года продается по цене 1800 долларов, а Z Flip3 — около 1000 долларов. Были предположения, что Samsung может выпустить менее дорогую версию Z Fold3, но до сегодня такой смартфон не был представлен. Тем не мене, похоже, есть высока вероятность того, что складная модель действительно может быть в разработке.
Согласно новому слуху, доступная линейка Galaxy A будет включать складные устройства. Это также подтверждается новостями корейского новостного агентства ET News, в статье которого говорится, что Samsung работает над складным смартфоном стоимостью около 1 миллиона вон (767 долларов).
По материалам:
iLenta
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