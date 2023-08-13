Samsung продемонстрировала работу нового планшета в воде — Finance.ua

Samsung продемонстрировала работу нового планшета в воде Сегодня 03:37 — Технологии&Авто

Samsung продемонстрировала работу нового планшета в воде

Южнокорейская компания Samsung Electronics показала, что ее новый планшет Galaxy Tab S9 Ultra продолжает работать даже после того, как был опущен в аквариум с водой.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Galaxy Tab S9 Ultra выводит лозунг „работа из любого места“ на совершенно новый уровень. Благодаря своему стандарту защиты IP68, Galaxy Tab S9 Ultra защищен от воды пыли и даже против жестких внешних элементов», — говорится в заявлении.

Согласно сообщению, производительность Galaxy Tab S9 Ultra остается неизменной, даже при полном погружении в воду. Воспроизведение видео и отображение текста, написанного с помощью пера, происходит без задержки.

«Серия Galaxy Tab S9, идеально подходящая для активного отдыха на свежем воздухе, является идеальным компаньоном для кемпинга и походов, поскольку ее конструкция включает прочность и удобство для ношения», — сообщают в компании.

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