Samsung продемонстрировала работу нового планшета в воде — Finance.ua

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Samsung продемонстрировала работу нового планшета в воде

Технологии&Авто
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Samsung продемонстрировала работу нового планшета в воде
Samsung продемонстрировала работу нового планшета в воде
Южнокорейская компания Samsung Electronics показала, что ее новый планшет Galaxy Tab S9 Ultra продолжает работать даже после того, как был опущен в аквариум с водой.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Galaxy Tab S9 Ultra выводит лозунг „работа из любого места“ на совершенно новый уровень. Благодаря своему стандарту защиты IP68, Galaxy Tab S9 Ultra защищен от воды пыли и даже против жестких внешних элементов», — говорится в заявлении.
Согласно сообщению, производительность Galaxy Tab S9 Ultra остается неизменной, даже при полном погружении в воду. Воспроизведение видео и отображение текста, написанного с помощью пера, происходит без задержки.
«Серия Galaxy Tab S9, идеально подходящая для активного отдыха на свежем воздухе, является идеальным компаньоном для кемпинга и походов, поскольку ее конструкция включает прочность и удобство для ношения», — сообщают в компании.
По материалам:
Espreso.tv
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