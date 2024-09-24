Автодилеры в Китае ожидают убытков в 20 миллиардов долларов: причины — Finance.ua
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Автодилеры в Китае ожидают убытков в 20 миллиардов долларов: причины

Технологии&Авто
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Автодилеры в Китае ожидают убытков в 20 миллиардов долларов: причины
Автодилеры в Китае ожидают убытков в 20 миллиардов долларов: причины
Автомобильные дилеры в Китае ожидают убытков почти в 20 млрд долл. из-за низкого спроса на автомобили и переполненных складов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автодилеров.
Китайские автодилеры на фоне чрезвычайно высокой ликвидности ожидают убытков в размере 19,6 млрд долл. только за первые восемь месяцев 2024 года.
Вялое потребление является главной причиной убытков дилеров, а высокий уровень запасов означает, что автосалоны вынуждены распродавать избыточные запасы по самым низким ценам.
Ассоциация призвала правительство более тщательно следить за финансовыми рисками, с которыми сталкиваются дилеры, учитывая широкомасштабные проблемы в отрасли, а также предложить им большую финансовую поддержку.
Продажи авто на альтернативных источниках энергии (NEV) в Китае остаются относительно высокими, но продажи легковых автомобилей в целом стагнируют.

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Ожидается, что в сентябре они вырастут всего на 4% в годовом исчислении, сообщила на прошлой неделе Китайская ассоциация легковых автомобилей.
Дилерские центры страдают из-за ценовой войны в отрасли. Правительственные субсидии, поощряющие водителей продавать подержанные автомобили, стимулируют в основном продажи NEV, отметило агентство.
Самый продаваемый китайский автобренд BYD начал новую волну скидок в надежде на оживление рынка.
По материалам:
Економічна Правда
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