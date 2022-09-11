Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипом Dimensity 700 и камерой на 50 Мп — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипом Dimensity 700 и камерой на 50 Мп

Технологии&Авто
16
Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипом Dimensity 700 и камерой на 50 Мп
Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипом Dimensity 700 и камерой на 50 Мп
Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипсетом Dimensity 700, дисплеем частотой 90 Гц и камерой на 50 Мп.
Samsung Galaxy Wide 6 оснащен 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 8 Мп. На задней панели устройства находятся три камеры: основная на 50 Мп, макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп.
Смартфон получил чипсет MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Среди других особенностей устройства — функция разблокировки по лицу, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем.
Samsung Galaxy Wide 6 уже продается в Южной Корее по цене $256. О доступности в других странах пока нет информации.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.