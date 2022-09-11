Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипом Dimensity 700 и камерой на 50 Мп — Finance.ua

Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипом Dimensity 700 и камерой на 50 Мп Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Samsung представила новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипом Dimensity 700 и камерой на 50 Мп

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новый смартфон Galaxy Wide 6 с чипсетом Dimensity 700, дисплеем частотой 90 Гц и камерой на 50 Мп.

Samsung Galaxy Wide 6 оснащен 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 8 Мп. На задней панели устройства находятся три камеры: основная на 50 Мп, макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Смартфон получил чипсет MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Среди других особенностей устройства — функция разблокировки по лицу, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем.

Samsung Galaxy Wide 6 уже продается в Южной Корее по цене $256. О доступности в других странах пока нет информации.

iTechua По материалам:

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