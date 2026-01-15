Samsung представила бюджетный Galaxy A07 5G (фото) Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Galaxy A07 5G. Первыми рынками для модели стали Таиланд и Мьянма, где устройство уже поступило в продажу в двух конфигурациях памяти — 4/128 ГБ и 6/128 ГБ по ценам $175 и $190 соответственно.

Galaxy A07 5G оснащен 6,7-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что не часто встречается в этом ценовом сегменте. В основе смартфона лежит однокристальная система MediaTek Dimensity 6300, а работает он под управлением Android 16. Компания пообещала поддерживать модель обновлениями операционной системы и безопасности в течение шести лет.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Камерный блок представлен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с главным сенсором на 50 Мп и вспомогательным датчиком на 2 Мп. Смартфон также получил боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD и защиту корпуса по стандарту IP54.

Габариты Galaxy A07 5G составляют 167,4×77,4×8,2 мм, а вес — 199 граммов. С учетом совмещения большого аккумулятора, плавного экрана и длительной программной поддержки новинка выглядит одним из самых интересных предложений Samsung в бюджетном сегменте.

