Samsung представил новую линейку смартфонов серии Galaxy S23 (видео) — Finance.ua
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Samsung представил новую линейку смартфонов серии Galaxy S23 (видео)

Технологии&Авто
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Samsung представил новую линейку смартфонов серии Galaxy S23 (видео)
Samsung представил новую линейку смартфонов серии Galaxy S23 (видео), Фото: cnbc.com
Южнокорейская компания Samsung представила три новых смартфона серии Galaxy S23.
Об этом сообщает CNBC.
Линейка смартфонов Galaxy S23 включает три новых модели: стандартную S23, чуть более дорогую S23+ и топовую модель S23 Ultra.
S23 и S23+ начинаются от $799 и $1000 соответственно. При этом самая совершенная модель S23 Ultra будет стоить от 1200 долларов США.
Более того, S23 Ultra содержит огромный аккумулятор с емкостью 5000 мегаампер в час, а S23 Plus и S23 оснащены аккумуляторами емкостью в 4700 мАч и 3900 мАч соответственно.
В компании заметили, что самая дорогая из трех моделей, Galaxy S23 Ultra, имеет 200-мегапиксельный датчик «адаптивного пикселя», объединяющий 16 пикселей в один больший пиксель для получения более ярких и подробных снимков в условиях слабого освещения.
Все три смартфона доступны для предварительного заказа уже сейчас и появятся на полках 17 февраля.
Отмечается, что новая линейка от Samsung должна будет конкурировать с iPhone 14 от Apple, вышедшим в сентябре прошлого года.
По материалам:
Укрінформ
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