Samsung представил новую линейку смартфонов серии Galaxy S23 (видео) — Finance.ua

Samsung представил новую линейку смартфонов серии Galaxy S23 (видео)
Южнокорейская компания Samsung представила три новых смартфона серии Galaxy S23.
Об этом сообщает CNBC.
Линейка смартфонов Galaxy S23 включает три новых модели: стандартную S23, чуть более дорогую S23+ и топовую модель S23 Ultra.
S23 и S23+ начинаются от $799 и $1000 соответственно. При этом самая совершенная модель S23 Ultra будет стоить от 1200 долларов США.
Более того, S23 Ultra содержит огромный аккумулятор с емкостью 5000 мегаампер в час, а S23 Plus и S23 оснащены аккумуляторами емкостью в 4700 мАч и 3900 мАч соответственно.
В компании заметили, что самая дорогая из трех моделей, Galaxy S23 Ultra, имеет 200-мегапиксельный датчик «адаптивного пикселя», объединяющий 16 пикселей в один больший пиксель для получения более ярких и подробных снимков в условиях слабого освещения.
Все три смартфона доступны для предварительного заказа уже сейчас и появятся на полках 17 февраля.
Отмечается, что новая линейка от Samsung должна будет конкурировать с iPhone 14 от Apple, вышедшим в сентябре прошлого года.
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