Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз — Finance.ua
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Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз

Фондовый рынок
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Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз
Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз
Компания Samsung Electronics в своем пресс-релизе сообщила о существенном падении прибылей. Крупнейший мировой производитель полупроводниковой продукции и смартфонов переживает худший период за последнее десятилетие.

Сильнейшее падение доходов

Согласно сообщению Samsung, чистая прибыль компании упала в 6,4 раза. Что касается операционной прибыли, то показатель снизился на 95%.
Это худший финансовый результат работы компании за последние 14 лет. Вместе с тем ожидания аналитиков самого гиганта были еще хуже, поэтому Samsung надеется, что вскоре дела удастся наладить.
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В июне чистая прибыль Samsung составила 1,35 миллиарда долларов, в то время как в прошлом году за аналогичный период компания заработала почти 10 миллиардов. Аналитики ранее прогнозировали, что сейчас показатель не превысит миллиарда.
Выручка Samsung в апреле-июне уменьшилась на 22%. Большой ущерб показал бизнес по производству чипов — более 3,5 миллиардов долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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