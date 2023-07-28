Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз — Finance.ua

Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз Сегодня 10:48 — Фондовый рынок

Samsung понес большие убытки: доходы компании обвалились в 6 раз

Компания Samsung Electronics в своем пресс-релизе сообщила о существенном падении прибылей. Крупнейший мировой производитель полупроводниковой продукции и смартфонов переживает худший период за последнее десятилетие.

Сильнейшее падение доходов

Согласно сообщению Samsung, чистая прибыль компании упала в 6,4 раза. Что касается операционной прибыли, то показатель снизился на 95%.

Это худший финансовый результат работы компании за последние 14 лет. Вместе с тем ожидания аналитиков самого гиганта были еще хуже, поэтому Samsung надеется, что вскоре дела удастся наладить.

Читайте также Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов

В июне чистая прибыль Samsung составила 1,35 миллиарда долларов, в то время как в прошлом году за аналогичный период компания заработала почти 10 миллиардов. Аналитики ранее прогнозировали, что сейчас показатель не превысит миллиарда.

Выручка Samsung в апреле-июне уменьшилась на 22%. Большой ущерб показал бизнес по производству чипов — более 3,5 миллиардов долларов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.