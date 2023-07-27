Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов Сегодня 07:07 — Технологии&Авто

Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов

На презентации Galaxy Unpacked 2023 в Сеуле компания Samsung анонсировала смартфоны — Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5. Эволюционное обновление складной линейки получило обновленный шарнир Flex, камеру FlexCam, защиту от влаги по стандарту IPX83 и защищенное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy Flip5

Внешний дисплей на 3,4-дюйма стал в 3,78 раза больше предыдущего поколения Galaxy Flip4. Это по замыслу производителя должно сделать смартфон более полезным в сложенном виде. На этот экран можно выводить виджеты, например погоду, информацию платежной системы или контроль над воспроизведением мультимедиа.

Внешний экран может играть роль видоискателя, а в режиме двойного просмотра это позволяет объекту съемки подстроиться под кадр.

Основной дисплей — 6,7-дюймовый с разрешением FHD+, соотношением сторон 22:9 и адаптивной частотой обновления 1−120 Гц, что позволяет более эффективно использовать заряд аккумулятора на 3700 мАч.

За производительность отвечают процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. У покупателя есть выбор накопителя: 256 или 512 ГБ.

Основной блок камеры оснащен двумя объективами — основной 12-Мп с датчиком 1/1,76 дюйма и апертурой f/1,8 и ультраширокий (f/2.2, 123°) тоже на 12 Мп. Внутри есть еще «фронтальная камера» — на 10 Мп с шириной обзора 85° (f/2.2).

Смартфон предлагается в четырех вариантах цветного оформления — мятном, лавандовом, кремовом и графитовом.

Предзаказ открывается уже сегодня, а продажи начнутся 18 августа. Версия на 256 ГБ обойдется в 42 999 грн, а Galaxy Flip5 с накопителем на 512 ГБ — 46 999 грн.

Galaxy Fold5

Благодаря новой конструкции петель с двойной рейкой Flex Hinge Fold5 закрывается полностью. Она обеспечивает дополнительную функциональность, теперь смартфон можно оставить под любым углом для фотосъемки или использования нескольких приложений на разделенном экране.

Снаружи установили 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 2316×904 пикселей и адаптивной частотой обновления 48~120 Гц. Внутри складной 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED с 2176×1812 пикселей, он способен менять частоту обновления в более широком диапазоне — 1~120 Гц. По сравнению с прошлым поколением этот дисплей стал на 30% ярче — 1750 нит.

Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с 12 ГБ оперативной памяти. Накопители — 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Автономность обеспечивается аккумулятором на 4400 мАч. Он поддерживает быструю зарядку, 30 мин при мощности 25 Вт зарядки должно быть достаточно для восстановления 50% заряда.

Съемочная система состоит из пяти камер.

Наружная камера Селфи-камера 10 МпF2.2, размер пикселей: 1.22μm, FOV: 85˚ Камера, встроенная в дисплей Камера, встроенная в дисплей, 4 Мп F1.8, размер пикселей: 2.0μm, FOV: 80˚ Основная тройная камера Телефотокамера 10 МпPDAF, F2.4, OIS, размер пикселей: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom Ультраширокоугольная камера 12 Мп F2.2, размер пикселей: 1.12μm, FOV: 123˚ Широкоугольная камера 50 МпDual Pixel AF, OIS, F1.8, размер пикселей: 1.0μm, FOV: 85˚

Ценник Galaxy Fold5 стартует от 74 999 грн. за 256 ГБ, 78 999 грн за версию 512 ГБ и 86 999 грн за 1 ТБ. Предзаказ уже открыт, продажи в Украине начнутся 18 августа. Можно выбрать Galaxy Flip5 в светло-голубом, фантомно-черном и кремовом цветах.

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