Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов — Finance.ua
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Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов

Технологии&Авто
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Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов
Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов
На презентации Galaxy Unpacked 2023 в Сеуле компания Samsung анонсировала смартфоны — Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5. Эволюционное обновление складной линейки получило обновленный шарнир Flex, камеру FlexCam, защиту от влаги по стандарту IPX83 и защищенное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy Flip5

Внешний дисплей на 3,4-дюйма стал в 3,78 раза больше предыдущего поколения Galaxy Flip4. Это по замыслу производителя должно сделать смартфон более полезным в сложенном виде. На этот экран можно выводить виджеты, например погоду, информацию платежной системы или контроль над воспроизведением мультимедиа.
Внешний экран может играть роль видоискателя, а в режиме двойного просмотра это позволяет объекту съемки подстроиться под кадр.
Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов
Основной дисплей — 6,7-дюймовый с разрешением FHD+, соотношением сторон 22:9 и адаптивной частотой обновления 1−120 Гц, что позволяет более эффективно использовать заряд аккумулятора на 3700 мАч.
Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов
За производительность отвечают процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. У покупателя есть выбор накопителя: 256 или 512 ГБ.
Основной блок камеры оснащен двумя объективами — основной 12-Мп с датчиком 1/1,76 дюйма и апертурой f/1,8 и ультраширокий (f/2.2, 123°) тоже на 12 Мп. Внутри есть еще «фронтальная камера» — на 10 Мп с шириной обзора 85° (f/2.2).
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Смартфон предлагается в четырех вариантах цветного оформления — мятном, лавандовом, кремовом и графитовом.
Предзаказ открывается уже сегодня, а продажи начнутся 18 августа. Версия на 256 ГБ обойдется в 42 999 грн, а Galaxy Flip5 с накопителем на 512 ГБ — 46 999 грн.

Galaxy Fold5

Благодаря новой конструкции петель с двойной рейкой Flex Hinge Fold5 закрывается полностью. Она обеспечивает дополнительную функциональность, теперь смартфон можно оставить под любым углом для фотосъемки или использования нескольких приложений на разделенном экране.
Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов
Снаружи установили 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 2316×904 пикселей и адаптивной частотой обновления 48~120 Гц. Внутри складной 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED с 2176×1812 пикселей, он способен менять частоту обновления в более широком диапазоне — 1~120 Гц. По сравнению с прошлым поколением этот дисплей стал на 30% ярче — 1750 нит.
Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов
Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с 12 ГБ оперативной памяти. Накопители — 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Автономность обеспечивается аккумулятором на 4400 мАч. Он поддерживает быструю зарядку, 30 мин при мощности 25 Вт зарядки должно быть достаточно для восстановления 50% заряда.
Съемочная система состоит из пяти камер.
Наружная камераСелфи-камера 10 МпF2.2, размер пикселей: 1.22μm, FOV: 85˚
Камера, встроенная в дисплейКамера, встроенная в дисплей, 4 Мп F1.8, размер пикселей: 2.0μm, FOV: 80˚
Основная тройная камераТелефотокамера 10 МпPDAF, F2.4, OIS, размер пикселей: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom
Ультраширокоугольная камера 12 Мп F2.2, размер пикселей: 1.12μm, FOV: 123˚
Широкоугольная камера 50 МпDual Pixel AF, OIS, F1.8, размер пикселей: 1.0μm, FOV: 85˚
Samsung показала Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 — новое поколение флагманских складных смартфонов
Ценник Galaxy Fold5 стартует от 74 999 грн. за 256 ГБ, 78 999 грн за версию 512 ГБ и 86 999 грн за 1 ТБ. Предзаказ уже открыт, продажи в Украине начнутся 18 августа. Можно выбрать Galaxy Flip5 в светло-голубом, фантомно-черном и кремовом цветах.
По материалам:
ITC.ua
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