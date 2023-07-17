Samsung представил 98-дюймовый 8K-телевизор Neo QLED с динамиками мощностью 120 Ватт — Finance.ua
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Samsung представил 98-дюймовый 8K-телевизор Neo QLED с динамиками мощностью 120 Ватт

Фондовый рынок
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Samsung представил 98-дюймовый 8K-телевизор Neo QLED с динамиками мощностью 120 Ватт
Samsung представил 98-дюймовый 8K-телевизор Neo QLED с динамиками мощностью 120 Ватт
Компания «Самсунг» представила революционную линейку телевизоров Neo QLED 8K и Neo QLED 4K 2023, ознаменовавшую собой важную веху в области домашних развлечений.
Новые модели представляют собой значительную эволюцию по сравнению с предшественниками, обеспечивая передовые технологии и инновационные функции, повышающие качество просмотра и наслаждения любимыми сериалами, фильмами и играми.
Представленные Neo QLED визуально похожи на предыдущие модели. Разница кроется внутри, а именно в процессоре. Если в 4K Neural Quantum используется 20 нейронных сетей, то в процессоре 8K их количество увеличивается до 64, что позволяет масштабировать качество изображения даже в играх. Таким образом, модели Q80, QN85 и QN90 оснащены процессором 4K, а QN800 и QN900 используют все преимущества процессора Neural Quantum, обеспечивая отличные возможности изображения.
В новой линейке телевизоров Neo QLED также реализована функция HDR Remastering, которая полностью изменит впечатление от просмотра благодаря серьезному улучшению качества картинки (темные участки будут выглядеть ярче, а яркие — еще ослепительнее и реалистичнее).
В линейке Neo QLED появилась функция «Адаптивный звук Pro», которая с помощью искусственного интеллекта оптимизирует звук, анализируя сцены с учетом содержания, пространства и громкости. Благодаря такому онлайн-мониторингу качество звука на 100% соответствует картинке на экране.
Параллельно в линейке телевизоров Neo QLED была усовершенствована уникальная система Object Tracking Sound (OTS). Теперь она имеет повышенную точность отслеживания звука изображения и способна распознавать присутствие говорящего человека, определяя местоположение его лица и направляя звук в эту область.
И, наконец, обе модели Neo QLED 8K и 4K имеют престижные сертификаты Pantone color и Eye Care, которые гарантируют точную и яркую цветопередачу, а также технологию заботы о глазах, которая снижает утомляемость.
Модели 8K уже поступили в продажу по цене от 4 099 990 корейских вон (около $3240) за 75-дюймовую версию и поставляются с бесплатным саундбаром HW-Q990C. Модели 4K доступны в версиях от 75″ до 43″ по цене от 799 000 до 2 699 990 вон ($631,50−2134).
По материалам:
prostomob
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