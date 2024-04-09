Samsung получит около 6,6 миллиарда долларов от США на расширение производства чипов в Техасе — Finance.ua

Samsung получит около 6,6 миллиарда долларов от США на расширение производства чипов в Техасе Сегодня 23:49

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить около 6,6 млрд долларов субсидий южнокорейской компании Samsung для расширения производства микросхем в Техасе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Samsung стремится нарастить производство микросхем в США, а субсидия, обнародованная министром торговли Джиной Раймондо, должна пойти на строительство четырех объектов в городе Тейлор, в том числе одного завода по производству микросхем стоимостью 17 млрд дол.

Субсидия от Белого дома также будет включать инвестиции в другое неразглашенное место. В целом Samsung более чем удвоит свои инвестиции в США до более чем 44 млрд долл. в рамках сделки.

Кроме того, один из источников агентства сообщил, что это будет третья по величине программа сразу после тайваньской TSMC, которая получила 6,6 млрд долл. и согласилась увеличить свои инвестиции до 65 млрд долларов и построить третий завод в Аризоне к 2030 году.

США стремятся расширить внутреннее производство микросхем и переманить капитал, который мог бы использоваться для строительства заводов в Китае и регионе.

В 2022 году Конгресс одобрил закон о микросхемах и науке, чтобы увеличить производство полупроводников внутри страны за счет субсидий на исследования и производство в размере 52,7 млрд дол. Законодатели также одобрили государственные займы на 75 млрд долл., но один из источников сообщил, что Samsung не планирует брать никаких кредитов.

Економічна Правда По материалам:

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