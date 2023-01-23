Samsung показала уникальный OLED-экран для смартфонов — Finance.ua

Samsung показала уникальный OLED-экран для смартфонов Сегодня 07:12 — Технологии&Авто

Samsung показала уникальный OLED-экран для смартфонов

Samsung продемонстрировала свою новую разработку Flex In&Out. Речь идет об OLED-дисплее, который можно складывать и раскладывать в обе стороны. Этого добились благодаря созданию принципиально нового шарнира.

Кроме того, дисплей получил конструкцию шарнира, делающую складку на экране практически незаметной. Но у конструкции все еще остается расстояние между половинками корпуса, пишет The Verge.

Журналисты предполагают, что новая технология найдет применение уже в Galaxy Z Fold 5, который должен выйти этим летом. Это сделало бы будущий смартфон более похожим на конкурентов Oppo Find N2 и Motorola RAZR 3-го поколения.

Между тем, сложные телефоны Samsung текущего поколения — Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 — все еще используют дисплеи, которые складываются ровно и только в одном направлении. Вместе с тем они оснащены U-образным шарниром, сквозь который складки на экране хорошо видны.

В 2021 году разработка Flex In & Out уже светилась на профильной выставке IMID в Южной Корее. Однако тогда подход компании был другим, и дисплей складывался в виде буквы «S» с несколькими сегментами.

УНІАН По материалам:

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