Samsung планирует расширить серию Galaxy S27 Сегодня 04:15

Samsung планирует расширить серию Galaxy S27

Южнокорейский технологический гигант планирует изменить структуру серии Galaxy S, которая оставалась почти неизменной с 2020 года. Согласно планам подразделения мобильного опыта, в следующем году линейка Galaxy S27 будет состоять из четырех моделей: стандартной, Plus, новой Pro и Ultra.

Это решение направлено на то, чтобы предоставить потребителям более широкий выбор и более эффективно конкурировать с компанией Apple, которая уже долгое время использует систему из четырех устройств, пишет AndroidAuthority

Новая модель с приставкой Pro — место между версиями Plus и Ultra. Основная идея состоит в том, чтобы предложить пользователям большинство передовых технологий самого дорогого смартфона, но без некоторых специфических функций.

В частности, модель Pro унаследует от Ultra почти все ключевые характеристики, однако останется без поддержки электронного пера S Pen. Такой подход позволит создать устройство для тех, кто стремится к максимальной производительности и лучших камер, но не требует функциональности стилуса.

Одной из ключевых особенностей будущего Galaxy S27 Pro должна стать технология конфиденциальности дисплея (Privacy Display), которая уже вызвала значительный интерес в текущем поколении смартфонов. Сначала эта инновация появилась у модели Galaxy S26 Ultra, а теперь производитель планирует расширить ее использование на два топовых устройства новой серии.

Ожидается, что модель Pro также получит технологии, которые будут существенно отличать ее от базовой и Plus-версий, как это было с 200-мегапиксельной камерой в предыдущих поколениях Ultra, пишет ETNews

Борьба с Apple и другие причины

Решения о добавлении новой модели являются стратегическим шагом, а не простой заменой существующих устройств. Ранее компания экспериментировала с выпуском Galaxy S25 Edge, который был тоньше обычных смартфонов и должен был заменить версию Plus. Однако после анализа реакции потребителей от планов замены отказались, вернувшись к классической модели Plus. Теперь же Galaxy S27 Pro создается как дополнение к имеющейся системе, чтобы максимально охватить рынок.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.